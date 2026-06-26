Procuroarea Curelaru iese la pensie după ce a ratat un nou mandat la conducerea DIICOT. Are 50 de ani

Final de mandat, final de carieră pentru Claudia Curelaru. Fosta șefă adjunctă a DIICOT iese la pensie.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul privind pensionarea procurorului-şef adjunct al DIICOT, Claudia Curelaru. Aceasta îşi încheie mandatul luni.

Claudia Curelaru iese la pensie după ce a pierdut concursul pentru un nou mandat, menționează Agerpres. Anterior, Secţia pentru procurori a CSM a admis cererea depusă de Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT, prin care aceasta a solicitat să iasă la pensie.

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei Curelaru Claudia Ionela, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, începând cu data de 29.06.2026 (unanimitate)", se arată în decizia Secţiei.

De asemenea, aceștia precizează că procuroarea Claudia Curelaru are vechimea de 25 de ani, 8 luni și 27 de zile, dar și vârsta de 49 de ani și 8 luni, utile pentru acordarea pensiei de serviciu. Decizia de pensionare a fost dată din octombrie 2025, dar decizia CSM este parafată în 16 iunie.

Claudia-Ionela Curelaru a cerut să iasă la pensie în condiţiile în care mandatul său de procuror-şef adjunct al DIICOT expira la sfârşitul lunii iunie. În perioada martie - aprilie, ea a participat la concursul lansat de fostul ministru al Justiţiei Radu Marinescu pentru şefia parchetelor, însă nu a fost selectată.

Și un alt candidat care nu a mai fost selectat de Radu Marinescu pentru un nou mandat a ieşit recent din magistratură. Este vorba de Alina Albu, fosta şefă a DIICOT, care s-a pensionat în luna mai.