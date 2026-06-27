Olguța Vasilescu dezvăluie planul pentru trecerea guvernului Grindeanu: "Am avea voturile, nu ar mai fi nici o problemă"

Inquam Photos/ Octav Ganea

Olguța Vasilescu spune că PSD ar putea obține ușor voturile pentru trecerea unui guvern monocolor, în cazul în care Nicușor Dan îl va propune pe Sorin Grindeanu ca premier.

Olguța Vasilescu a precizat că, în acest moment, cheia pentru trecerea unui guvern cu Sorin Grindeanu premier este la UDMR.

„Eu știu că UDMR este un partid serios, care atunci când spune ceva se ține de cuvânt, spre deosebire de multe partide românești, din păcate. Din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Eu am reținut că, în cazul în care desemnarea președintelui va fi pentru Sorin Grindeanu pentru un guvern monocolor PSD, UDMR îl va susține.

Planul nostru este acela că noi ne-am oferit fie să intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de două luni încoace absolut toți, să ne asumăm. (...) Dacă UDMR ar veni alături de noi, nu ar fi nicio problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR nu vine alături de noi și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că nu vom vota un guvern din care să nu facem parte.”

Tunurile pe Ilie Bolojan

Olguța Vasilescu l-a criticat pe Bolojan pentru modul în care a reacționat în această criză politică.

„Bolojan a mințit de fiecare dată. A mințit inițial că vrea un guvern tehnocrat, i s-a dat guvern tehnocrat. A zis că nu vrea să fie PSD, să nu fie PSD vopsit, n-am pus nici PSD vopsiți, să nu fie nici secretari de stat PSD, nici prefecți. N-au fost și, cu toate astea, nu au votat un guvern tehnocrat. După aceea a fost un premier desemnat din partea partidului pe care-l reprezenta, nu a vrut nici așa. Acum am ajuns în situația în care, după ce ne-a spus două săptămâni să ne asumăm guvernarea, să ne spună că nu mai votează nici acest guvern. Este clar că nu mai vrea să plece de la Palatul Victoria. Nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri depline, în afară de faptul că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri. Altceva nu mai poate să facă”, a spus Olguța Vasilescu sâmbătă.