VIDEO / Un zbor spre Antalya s-a transformat într-un coșmar: Pasageri blocați în avion la aproape 60°C

Foto Rol Ilustrativ: magnific.com @jaromirchalabala

Un zbor spre Antalya s-a transformat într-un coșmar pentru 189 de pasageri, după ce avionul a rămas blocat pe pistă la Frankfurt, iar temperatura din cabină a urcat la aproape 60 de grade.

Un zbor care trebuia să ducă 189 de pasageri din Frankfurt către Antalya s-a transformat într-un incident grav pe aeroportul german, după ce aeronava a rămas blocată pe pistă din cauza unei defecțiuni tehnice, iar sistemul de climatizare a cedat. Situația a dus la temperaturi extreme în interiorul cabinei și la intervenția echipelor de urgență.

Potrivit relatărilor pasagerilor, lipsa aerului condiționat a transformat rapid avionul într-un spațiu aproape insuportabil, în care temperatura ar fi depășit 56 de grade Celsius. Mai multe persoane au acuzat stări de rău, iar unele au avut nevoie de îngrijiri medicale chiar la fața locului.

"Oamenii au intrat în panică și au început să țipe"

Printre pasagerii afectați s-a aflat și Jasmina Petric, care călătorea împreună cu soțul și cele două fiice. Aceasta a descris momentele de panică instalate la bord, pe măsură ce situația se agrava.

„Oamenii au intrat în panică și au început să țipe. M-am temut pentru viața mea”, a declarat femeia, care a mai precizat că un alt pasager ar fi măsurat temperatura din cabină, indicând peste 56 de grade Celsius.

Tensiunea a crescut treptat, iar mai mulți călători au raportat amețeli și senzații de leșin. Printre cei afectați s-ar fi aflat și un bebeluș. În acest context, pasagerii au cerut insistent deschiderea ușilor avionului pentru a putea respira.

Apa nu ar fi fost distribuită pentru toată lumea

Incidentul s-a petrecut pe 21 iunie, pe aeroportul din Frankfurt, unde aeronava a rămas imobilizată pe pistă pentru o perioadă îndelungată. Imaginile apărute ulterior pe rețelele sociale surprind pasageri transpirați și vizibil agitați, unii dintre ei apelând la serviciile de urgență.

În timp ce așteptarea se prelungea, pasagera Jasmina Petric susține că echipajul a transmis în repetate rânduri că avionul va decola în scurt timp și că sistemul de climatizare va funcționa după pornirea motoarelor. Ea afirmă, de asemenea, că nu au fost oferite explicații clare privind defecțiunea și că distribuirea apei nu ar fi fost făcută prompt pentru toți pasagerii.

Compania aeriană SunExpress a respins însă o parte dintre aceste acuzații, susținând că echipajul a oferit băuturi pasagerilor pe durata așteptării. Totodată, operatorul a recunoscut că situația nu a respectat standardele interne și și-a cerut scuze pentru incident.

Autoritățile au fost alertate

Pe măsură ce starea unor pasageri s-a agravat, autoritățile au fost alertate. Poliția din Frankfurt a confirmat că în jurul orei 15:15 au fost trimise echipaje de intervenție, după ce mai multe persoane au acuzat probleme medicale. Acestea au primit îngrijiri direct pe aeroport.

Ușile aeronavei au fost deschise abia după intervenția echipelor de urgență, potrivit mărturiilor celor aflați la bord.

Investigațiile preliminare au indicat că incidentul a fost provocat de o defecțiune la unitatea auxiliară de alimentare, sistem responsabil, printre altele, de funcționarea aerului condiționat în timpul staționării avionului la sol. Compania a anunțat că va analiza în detaliu situația și va contacta pasagerii pentru eventuale măsuri de sprijin.

După evaluarea medicală, o parte dintre pasageri și-au continuat călătoria spre Antalya în aceeași zi.

Deși a ajuns în Turcia împreună cu familia, Jasmina Petric spune că experiența a fost una traumatizantă și ia în calcul acționarea în instanță a companiei aeriene, considerând că situația ar fi putut avea consecințe mult mai grave dacă pasagerii rămâneau mai mult timp blocați în aeronavă, conform Fakt.

VEZI VIDEO AICI:

Rescue services were called to a passenger plane on the tarmac of Frankfurt Airport that was operating Sunexpress flight XQ147 on Sunday afternoon.



On board, several passengers complained of feeling unwell, the police said on Monday.



The passengers waited for more than an hour… pic.twitter.com/1cShkfuIvu — FL360aero (@fl360aero) June 22, 2026

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