Un stat cu datorii de zeci de miliarde lansează „pașaportul de aur” pentru a atrage investitori bogați

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Un stat cu datorii de zeci de miliarde de dolari pregătește lansarea unui program de tip „pașaport de aur”, prin care încearcă să atragă investitori foarte bogați dispuși să finanțeze economia în schimbul cetățeniei.

Argentina analizează lansarea unui program de tip „pașaport de aur”, prin care cetățenia ar putea fi acordată persoanelor foarte bogate în schimbul unor investiții financiare semnificative. Inițiativa este văzută de autorități ca o posibilă sursă de venituri pentru a ajuta la reducerea presiunii generate de datoria publică uriașă a țării, potrivit Financial Times.

Guvernul de la Buenos Aires intenționează să introducă schema chiar în acest an. Conform unor surse citate, cetățenia ar putea fi oferită fie în schimbul unei donații nerambursabile de aproximativ 500.000 de dolari, sau prin achiziționarea unor obligațiuni suverane cu cupon zero, în valoare de circa 1 milion de dolari.

Oficialii mizează pe faptul că acest mecanism ar putea contribui la acoperirea unor datorii de ordinul zecilor de miliarde de dolari care trebuie rambursate în anii următori. În prezent, Argentina nu a revenit pe piețele internaționale de capital după restructurarea din 2020 și caută constant surse alternative de lichiditate în dolari.

Planul Argentinei apare în contextul în care guvernul vrea să atragă capital extern

Astfel de programe de „cetățenie prin investiție” s-au extins în mai multe regiuni ale lumii, pe fondul competiției dintre state pentru atragerea capitalului privat. Totuși, schemele de acest tip, în special cele care oferă direct pașaport, au fost intens criticate de organizații de transparență, care avertizează că pot favoriza corupția și riscurile de securitate.

În Europa, programele de tip „pașaport de aur” au fost interzise anul trecut de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a decis că acestea transformă cetățenia într-o tranzacție comercială. Malta a fost ultima țară din UE care a menținut un astfel de sistem, după ce Cipru și Bulgaria îl abandonaseră anterior.

Planul Argentinei apare în contextul în care guvernul lui Javier Milei încearcă să repoziționeze economia țării și să atragă capital extern, într-o perioadă în care taxele ridicate și instabilitatea economică au determinat numeroși membri ai elitei să își mute averile în străinătate. Printre exemple se numără miliardarul Marcos Galperin, care s-a mutat în Uruguay în 2020.

De asemenea, investitorul american din domeniul tehnologiei Peter Thiel, fondatorul companiei Palantir, a petrecut o perioadă în Argentina în aprilie, fiind descris de consultanți drept un susținător al inițiativei înainte de lansare.

Programul ar putea atrage investitori din SUA și Europa, dar este considerat de mulți ca fiind riscant

Susținătorii programului afirmă că acesta ar putea atrage investitori din SUA și Europa, preocupați de polarizarea politică, fiscalitate sau instabilitate geopolitică. Totuși, criticii subliniază că astfel de scheme ridică probleme juridice și de constituționalitate, având în vedere că, în cazul Argentinei, legislația privind cetățenia este în mod tradițional sub controlul Congresului.

Pe plan internațional, mai multe state au preferat să ofere doar rezidență în schimbul investițiilor, nu cetățenie directă. În SUA, un program de rezidență accelerată de 1 milion de dolari a atras interes limitat, în timp ce în regiune Paraguay a introdus o schemă de rezidență pentru investiții de cel puțin 70.000 de dolari.

În paralel, mai multe țări au renunțat complet la programele de tip „pașaport de aur”, după ce acestea au fost considerate riscante. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis recent că sistemul din Malta era ilegal, iar Regatul Unit a înăsprit regulile după închiderea propriului program, catalogând astfel de mecanisme drept „inerent riscante”.

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