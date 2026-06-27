Noi măsuri privind migrația în Marea Britanie: Guvernul deschide ușa refugiaților, dar înăsprește condițiile de azil

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Guvernul britanic intenționează să permită companiilor și organizațiilor să sponsorizeze primirea refugiaților în Regatul Unit, în timp ce pregătește reguli mai stricte privind acordarea azilului.

Guvernul britanic vrea să permită anumitor companii şi organizaţii să sponsorizeze primirea de refugiaţi în Regatul Unit, în paralel cu o reformă care va înăspri regulile de azil, transmite sâmbătă AFP.

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a anunţat aceste modificări într-un comunicat emis vineri seară, în contextul în care guvernul condus de Keir Starmer se apropie de sfârşit şi, cel mai probabil, va fi înlocuit de un cabinet avându-l ca premier pe laburistul Andy Burnham încă din 17 iulie, dacă nu se va prezenta un alt candidat la şefia Partidului Laburist.

"Vom deschide noi căi legale pentru refugiaţii adevăraţi, închizând în acelaşi timp lacunele care au produs prea multe abuzuri", a declarat Shabana Mahmood, citată în comunicat.

Universităţile vor putea să sponsorizeze refugiaţi, în cadrul unui "program de studii", începând din septembrie 2027. Mecanismul ar urma să fie deschis şi altor angajatori în cadrul unei "program de muncă".

Această propunere, care extinde un mecanism existent, se inspiră dintr-un program în vigoare în Canada, care a avut 400.000 de beneficiari începând din 1979, a explicat ministrul britanic.

Shabana Mahmood nu a precizat câte persoane ar putea utiliza viitorul mecanism.

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Guvernul a anunţat o amplă reformă a politicii de azil

În paralel, guvernul a anunţat deja la sfârşitul lui 2025 o amplă reformă vizând înăsprirea politicii de azil. Conform presei britanice, un proiect de lege în materie va fi prezentat săptămâna viitoare.

Londra speră că, pe această cale, îi va descuraja pe migranţii care traversează Canalul Mânecii în ambarcaţiuni improprii. Peste 11.600 au sosit deja de la începutul anului, după alţi 41.472 în 2025, al doilea cel mai mare număr de la începutul acestui fenomen, potrivit autorităţilor britanice.

Noile reguli, criticate de unii parlamentari laburişti şi de organizaţii de susţinere a solicitanţilor de azil, prevăd în special că statutul de refugiat va deveni temporar şi că refugiaţii vor putea fi returnaţi dacă situaţia se schimbă în ţara lor de origine.

Guvernul britanic doreşte, de asemenea, să poată returna mai uşor familiile solicitanţilor de azil prin restrângerea domeniului de aplicare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, potrivit Agerpres.

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