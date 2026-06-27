Înghețată din fructe și legume pentru animalele de la Zoo Bioparco din Roma, pe fondul caniculei din Italia / Video

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Canicula care afectează Italia îi obligă pe îngrijitorii de la Grădina Zoologică Bioparco din Roma la soluții speciale pentru protejarea animalelor.

Temperaturile extreme din Italia au determinat îngrijitorii de la Grădina Zoologică Bioparco din Roma să adopte măsuri speciale pentru a proteja animalele.

Girafele, hipopotamii, capibarele, lemurii și focile primesc delicii înghețate, se răcoresc în piscine și beneficiază de spații climatizate astfel încât să suporta mai ușor valul de căldură care a cuprins Europa.

Roma, capitala Italiei, se află sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de 36-37 de grade Celsius în ultimele zile.

Fructe și legume congelate pentru animale

Pe data de 26 iunie 2026, animalele de la Bioparco au primit fructe și legume înghețate pregătite special pentru fiecare specie.

Girafele și capibarele au primit fructe și legume congelate, iar focile au fost răsfățate cu pește înghețat. Pe lângă aspectul interactiv, scopul acestor alimente au și roul de a le stimula comportamentele naturale

Reprezentanții grădinii zoologice afirmă că astfel de măsuri contribuie la bunăstarea animalelor și scad efectele negative ale temperaturilor extrem de ridicate.

Aer condiționat pentru unele specii

Conform lui Yitzhak Yadid, coordonator zoologic al Bioparco, anumite animale sunt foarte sensibile la temperaturile ridicate, având nevoie de sisteme speciale de răcire.

Speciile amfibii au parte de adăposturi climatizate și sisteme de răcire cu apă, iar focile sunt ținute în bazine cu temperaturi mai mici de 25 de grade Celsius, astfel să se evite supraîncălzirea.

„Pentru unele animale, sistemele de răcire și spațiile climatizate sunt esențiale pentru a face față temperaturilor extreme”, a spus specialistul, scrie Euronews.

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Ministerul Sănătății din Italia a emis cel mai înalt nivel de avertizare pentru caniculă, după ce mare parte din țară a are parte de temperaturi extreme și perioade prelungite de disconfort termic.

Astfel, măsurile luate de îngrijitorii de la ZOO sunt mai mult decât binevenite, respectiv fructele înghețate, peștele congelat și jocurile cu gheață sunt și o formă de a îmbunătăți starea generală de bine a animalelor.

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