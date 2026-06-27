Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026. Jupiter intră în Leu. Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Urmează una dintre cele mai complicate și ofertante săptămâni, din punct de vedere astrologic. Vom avea o sumedenie de evenimente marcante într-un timp foarte scurt.

Pe 29 iunie, Mercur își începe a doua retrogradare din 2026, în semnul Racului. Exact atunci când mulți se pregătesc de vacanțe și au nevoie de liniște.

Marți, se va petrece Luna Plină din Capricorn, iar Jupiter va trece în Leu. Luna Plină este întotdeauna prilej de a încheia o etapă care nu ne mai aduce nimic bun. Iar tranzitul lui Jupiter în Leu, care va dura până la finalul lunii iulie 2027, poate fi interpretat în diverse moduri. Adică, nu ne permitem să ne uităm la Jupiter doar ca la Marele Benefic.

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Iar pe 4 iulie va avea loc o conjuncție specială, între Marte și Uranus din Gemeni.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 28 iunie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.