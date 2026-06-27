Grecia oferă bani pentru prinderea peștelui-iepure, dar programul stârnește scandal și nemulțumiri

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Un program al guvernului grec prin care pescarii sunt recompensați pentru capturarea peștelui-iepure, specie invazivă din Marea Mediterană, a stârnit nemulțumiri și controverse, după ce măsura nu se aplică peste tot.

Guvernul Greciei a decis să introducă un program de stimulare financiară pentru pescarii care capturează pești-iepure, o specie invazivă care se extinde tot mai mult în Marea Mediterană. Măsura vine în contextul eforturilor de protejare a ecosistemelor marine și de limitare a impactului acestei specii asupra pescuitului local.

Începând de vineri, autoritățile elene vor oferi 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure prins, cunoscut local sub numele de lagokefalos, potrivit ekathimerini.com. Inițiativa a fost anunțată de Ministerul Agriculturii și face parte dintr-un program-pilot finanțat din fonduri europene, cu un buget total de până la 1,5 milioane de euro.

Programul va fi implementat inițial în sudul Mării Egee și în zona Cretei, însă decizia a generat nemulțumiri în rândul pescarilor din alte regiuni, care nu au fost incluși în schema de compensare. Potrivit informațiilor apărute, discuțiile cu reprezentanții sectorului au avut loc anterior anunțului oficial, însă aceștia ar fi părăsit întâlnirea nemulțumiți.

Pescarii profesioniști primesc și subvenții temporare pentru combustibil

Pe lângă plata oferită pentru capturarea speciei invazive, guvernul grec a anunțat și subvenții temporare pentru combustibil destinate pescarilor profesioniști, de 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și 0,12 euro pe litru pentru luna iunie. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin pentru reducerea costurilor operaționale.

Autoritățile vor acoperi, de asemenea, cheltuielile logistice ale programului, inclusiv costurile pentru congelarea capturilor și eliminarea acestora prin incinerare. Implementarea va fi realizată prin autoritățile regionale, care vor stabili porturile unde peștii vor fi aduși pentru cântărire și procesare.

Ce este peștele-iepure

Peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus) este o specie invazivă ajunsă în Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez. Semnalată pentru prima dată în Grecia în 2005, specia s-a răspândit rapid și este prezentă astăzi în majoritatea apelor elene. Specialiștii avertizează că aceasta afectează biodiversitatea, distruge echilibrul ecosistemelor și produce pierderi economice semnificative pescarilor, inclusiv prin deteriorarea uneltelor și reducerea capturilor.

În plus, peștele-iepure este extrem de periculos pentru consum, deoarece țesuturile sale conțin tetrodotoxină (TTX), o neurotoxină puternică fără antidot cunoscut. Din acest motiv, comercializarea și consumul său sunt interzise la nivel european.

Reprezentanți ai Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au atras atenția că, deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, specia poate reprezenta un risc și recomandă evitarea contactului direct.

Autoritățile elene continuă monitorizarea răspândirii speciei

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), există foarte puține cazuri documentate de incidente provocate de această specie în zona Mediteranei. A fost raportat un singur caz de rănire a unei înotătoare în Creta, în 2022, iar alte informații apărute în spațiul public nu au fost confirmate oficial.

Autoritățile elene continuă monitorizarea răspândirii speciei și au elaborat un plan de acțiune pentru controlul și gestionarea acesteia, inclusiv printr-un program de pescuit subvenționat, propus în linie cu inițiative similare din Cipru și transmis spre aprobare Comisiei Europene.

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