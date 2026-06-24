N-am văzut peștele iepure în Grecia, dar l-am văzut pe ”dracul mării”. Chiar la mal. Și e toxic doar prin atingere

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Peștele iepure din Grecia pare să sperie românii care și-au cumpărat vacanțe într-una dintre destinațiile Elladei. Dar nu sunt singura amenințare.

Am citit despre peștele iepure din Mediterană pe malul Mării Egee, pe o insulă a Greciei. Așa am aflat că acest pește ”iepure” nu ar ataca în mod direct omul decât dacă s-ar simți amenințat. Că are dinți lipiți, ca un cioc de rață, foarte puternici, de aici și pericolul - respectiv puterea mușcăturii, dar și că este toxic doar dacă este consumat.

Și am citit asta la scurt timp după ce copilul meu de 3 ani a fost înțepat de un ”pește mic”, tare urât - și care face mai puțină vâlvă astăzi la noi.

Poate destinația - Skiathos- sau poate schimbările din ultimii ani au făcut ca anul acesta să vedem, chiar la mal, în nisip, crabi pustnici, dar și crabi mai mari, de 10-15 cm, ”pui de meduze mov” - foarte toxice, dar și peștele - dragon sau ”dracul mării” care a căpătat tot felul de astfel de denumiri.

Peștele-dragon a fost ”cunoscut” direct de către copilul meu, de doar 3 ani, care a urlat brusc, în apă, chiar la malul mării. Am văzut un mic punct roșu pe piciorul lui. Se spune că ar fi avut noroc, de obicei aceștia înțepând în trei puncte. În secundele următoare, în jurul punctului roșu a apărut o umflătură, pe lângă umflătură se întindea o mare pată roșie.

Am pus gheață, cam singurul ”ajutor” pe care-l ai pe plajele cu un beach bar în Grecia, unde lipsesc, cu desăvârșire, salvamarii și geanta lor de prim-ajutor. Cum gheața atingea piciorul copilului, cum roșeața se extindea. Se pare că salvamarii, acolo unde sunt, știu cum să reacționeze în astfel de cazuri imediat, chiar și unii angajați de pe plajă. Nu este un caz unic, nici pe departe, dar unde să-l declari? Decât în cazuri cu reacții grave, la spital. Căci da, dracul mării nu ajunge toxic doar când îl mănânci.

Acest pește este extrem de cunoscut de greci. Se numește ”drakena”. Are culoarea nisipului și stă camuflat în apele calde de la mal. Nu se sperie de tine, din contră. Pe spate, are țepi negri, veninoși. Ca să-i distrugi veninul, trebui să pui piciorul în apă foarte fierbinte timp de aproximativ o oră.

Toxina peștelui dragon poate fi distrusă doar la temperaturi crescute. Când am atins zona cu gheață, durerea a fost și mai mare și zona roșie se întindea. E o greșeală majoră de prim-ajutor, dar una pe care nu ai de unde să o știi până nu te lovești de această situație. Sau dacă nu ești grec, de-al locului.

Durerea, umflarea și roșeața - simptomele prin care a trecut copilul meu sunt reacții locale, considerate minore. De altfel, se pare că el a fost înțepat de un pui de astfel de pește. L-am văzut la mal, ulterior, parțial.

Alte reacții la înțepătura peștelui dragon pot fi: greață puternică, vărsături, crampe, amețeli, dureri de cap, slăbiciune musculară până la reacții alergice severe. În cazul extrem de rare, vorbim chiar și despre deces.

Așadar, dacă plănuiți o vacanță în Grecia, luați-vă cu voi papucii speciali de mare nu doar pe plajele cu pietre, ci și pe cele cu nisip! Se pare că, totuși, spay-ul antihistaminic nu e util tot timpul și nu toți purtăm cu noi injecții cu adrenalină pentru cazuri grave, precum șocul anafilactic, așadar căutați să preveniți, atât cât se poate având în vedere imprevizibilitatea, în final, a naturii.