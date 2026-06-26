Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Foto: Șarpe de un metru, descoperit sub un dulap într-o locuință din Băbeni, Vâlcea. Intervenția jandarmilor

Foto: Șarpe de un metru, descoperit sub un dulap într-o locuință din Băbeni, Vâlcea. Intervenția jandarmilor

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 26 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu un sarpe
Foto: Pixabay / sarpe

Un şarpe de aproximativ un metru a fost capturat în siguranţă de jandarmii din Vâlcea, dintr-o locuinţă din oraşul Băbeni.

Un șarpe de aproximativ un metru a fost capturat în siguranță de jandarmii din Vâlcea, după ce a fost descoperit într-o locuință din orașul Băbeni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, George Tacăle, aceasta este prima intervenție de acest fel desfășurată în județ de la începutul anului.

Șarpele observat sub un dulap dintr-o cameră a unei locuințe din Băbeni, Vâlcea

El a spus că reptila a fost observată de membrii familiei, joi, sub un dulap dintr-o cameră a locuinţei. Apoi, familia a unţat, prin 112, autorităţile să vină să-i ajute să o îndepărteze.

"Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat reptila în interiorul imobilului şi au acţionat cu atenţie pentru îndepărtarea acesteia. După încheierea intervenţiei, şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-o zonă aflată la distanţă de locuinţe. Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, fără ca vreo persoană sau animal să fie rănit", a spus reprezentantul Jandarmeriei Vâlcea.

Foto

Foto: Șarpe de un metru, descoperit sub un dulap într-o locuință din Băbeni, Vâlcea. Intervenția jandarmilor

Captură foto - Claudia StanciuVL Youtube

Vezi și - Vipere în România. Unde sunt şi ce trebuie să facem când dăm nas în nas cu ele

Recomandări dacă observați șerpi în gospodărie / locuințe

Pentru a nu se expune vreunui pericol, jandarmii sfătuiesc populaţia ca, în situaţia în care observă un şarpe în gospodărie sau într-un alt spaţiu frecventat de oameni, să evite să se apropie de el, să nu încerce să îl captureze, să îl ucidă sau orice altă acţiune care ar putea să îl provoace şi să solicite întotdeauna sprijinul autorităţilor competente prin apel la 112, atunci când prezenţa acestuia poate pune în pericol siguranţa persoanelor.

Vezi și - Șarpe de 1,5 metri într-o casă din Timiș

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sarpe
valcea
dulap
jandarmi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close