Foto: Șarpe de un metru, descoperit sub un dulap într-o locuință din Băbeni, Vâlcea. Intervenția jandarmilor

Foto: Pixabay / sarpe

Un şarpe de aproximativ un metru a fost capturat în siguranţă de jandarmii din Vâlcea, dintr-o locuinţă din oraşul Băbeni.

Un șarpe de aproximativ un metru a fost capturat în siguranță de jandarmii din Vâlcea, după ce a fost descoperit într-o locuință din orașul Băbeni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, George Tacăle, aceasta este prima intervenție de acest fel desfășurată în județ de la începutul anului.

Șarpele observat sub un dulap dintr-o cameră a unei locuințe din Băbeni, Vâlcea

El a spus că reptila a fost observată de membrii familiei, joi, sub un dulap dintr-o cameră a locuinţei. Apoi, familia a unţat, prin 112, autorităţile să vină să-i ajute să o îndepărteze.

"Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat reptila în interiorul imobilului şi au acţionat cu atenţie pentru îndepărtarea acesteia. După încheierea intervenţiei, şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-o zonă aflată la distanţă de locuinţe. Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, fără ca vreo persoană sau animal să fie rănit", a spus reprezentantul Jandarmeriei Vâlcea.

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Captură foto - Claudia StanciuVL Youtube

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Pentru a nu se expune vreunui pericol, jandarmii sfătuiesc populaţia ca, în situaţia în care observă un şarpe în gospodărie sau într-un alt spaţiu frecventat de oameni, să evite să se apropie de el, să nu încerce să îl captureze, să îl ucidă sau orice altă acţiune care ar putea să îl provoace şi să solicite întotdeauna sprijinul autorităţilor competente prin apel la 112, atunci când prezenţa acestuia poate pune în pericol siguranţa persoanelor.

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