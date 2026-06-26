Un român a murit după o înțepătură de țânțar. Avertismentul INSP

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Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunță un deces în luna iunie din cauza înțepăturilor de țânțar.

În luna iunie, s-au înregistrat, în țara noastră, două cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi un deces, la persoane vârstnice din judeţele Argeş şi Suceava. Specialiştii avertizează că temperaturile ridicate şi valurile de căldură ce urmează ploilor abundente favorizează apariţia bolii.

”Temperaturile ridicate şi valurile de căldură ce urmează ploilor abundente favorizează apariţia anumitor boli, dintre acestea făcând parte şi neuroinfecţia West Nile, o boală infecţioasă ce se transmite prin înţepătura de ţânţar”, au transmis, vineri, oficialii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Specialiştii instituţiei fac câteva recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile:

Evitaţi expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

Utilizaţi substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor;

Utilizaţi substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei;

Împiedicaţi pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre);

Asiguraţi desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

Îndepărtaţi recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer.

"În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-25.06.2026 au fost înregistrate 2 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces", au mai transmis oficialii INSP.

Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 70-79 ani. Un caz s-a înregistrat în judeţul Argeş şi altul în Suceava.