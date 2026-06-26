Genocidul armean, pe agenda guvernului israelian

Gideon Saar: Recunoașterea genocidului comis împotriva poporului armean este o datorie morală și istorică

Ministrul de externe israelian Gideon Saar va prezenta la următoarea ședință de guvern o propunere ca Israelul să recunoască oficial genocidul armean, negat de Turcia, propunere ce va trebui votată în Parlament.

'Recunoașterea genocidului comis împotriva poporului armean în ultimii ani ai Imperiului Otoman este o datorie morală și istorică. Trebuie să condamnăm ferm orice negare, minimalizare sau distorsionare a adevărului istoric', a afirmat Gideon Saar într-un comunicat dat publicității joi seara, informează EFE.

Potrivit unor istorici din mai multe țări, precum și guvernului Armeniei, 1,5 milioane de armeni au murit între 1915 și 1923 ca urmare a acțiunilor Imperiului Otoman, iar peste 30 de țări din întreaga lume îl recunosc în mod oficial.

Primul stat care a susținut cauza armeană a fost Uruguay, care a făcut acest pas istoric în 1965. În 2021, SUA au recunoscut genocidul armean după o decizie în acest sens a președintelui de atunci, Joe Biden.

Turcia refuză însă să recunoască acest genocid

Pe 15 aprilie 2015, cu ocazia marcării centenarului genocidului, Parlamentul European a îndemnat Turcia, printr-o rezoluție, să își deschidă arhivele și să 'își asume trecutul, să recunoască genocidul armean și, astfel, să pregătească calea pentru o adevărată reconciliere' între cele două popoare.

Începutul acestui genocid este comemorat în fiecare an pe data de 24 aprilie. La această dată, în 1915, intelectualii și membrii elitei armene din Imperiul Otoman au fost arestați în masă, fiind deportați și mulți uciși. (Agerpres)