Nicușor Dan, așteptat să desemneze noul premier. Update: Ar urma să aibă noi discuții cu liderii politici

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Joi, liderii partidelor politice s-au întâlnit pentru noi discuţii în vederea susţinerii unei variante de guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat deja că aşteaptă concluziile vineri.

Potrivit surselor Realitatea, președintele Nicușor Dan va avea astăzi noi discuții cu liderii partidelor și ar urma să desemneze premierul României în acest weekend.

Liderii partidelor politice s-au întâlnit joi pentru a găsi o formulă de guvernare, pe care să o prezinte vineri preşedintelui țării. După ore întregi de negocieri, se pare că acestea au revenit în punctul din care au pornit. Fiecare partid își menține propriile condiții, incompatibile cu ale celorlalți. În aceste condiții, PSD nu ar fi dispus să susțină un guvern minoritar din care să facă parte și USR.

PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, iar acesta din urmă a anunţat deja că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte. În acest context, social-democrații susțin ideea unui executiv minoritar monocolor.

De cealaltă parte, PNL ar putea accepta această variantă, potrivit unor surse politice, însă doar cu condiția ca liberalii care au fost de partea lui Adrian Veştea la votul din Parlament de luni să nu se regăsească în guvernul propus de Sorin Grindeanu.

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Nicuşor Dan apreciază că AUR nu este un partid prooccidental

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că, în opinia sa, AUR nu este un partid prooccidental.

El a răspuns astfel, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Gdansk, la o întrebare venită din partea jurnaliştilor. "În opinia mea, nu", a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a reiterat faptul că nu a fost anunţat în momentul în care Adrian Veştea s-a dus să negocieze cu AUR. "Nu, nu. Domnul Veştea a primit un mandat şi mai departe a fost sarcina domniei sale", a precizat el.

Preşedintele a menţionat că aflase că Veştea negociază cu AUR, dar că nu ar fi putut să intervină, deoarece acest lucru îi depăşea atribuţiile.

"Evident că în respectiva zi această informaţie era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituţional să intervin", a subliniat el.

De asemenea, Nicuşor Dan a declarat că nu are informaţii potrivit cărora Eugen Tomac, care îi este consilier onorific, ar fi negociat, alături de Adrian Veştea, cu parlamentarii AUR.

Totodată, a respins ideea conform căreia ar fi un preşedinte "jucător". "Nu, sunt un preşedinte cu mandat", a replicat el.

Preşedintele a reiterat faptul că România nu îşi permite alegeri anticipate în această perioadă.

"Eu cred că ar fi o soluţie extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii pieţelor financiare faţă de România", a spus el.

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