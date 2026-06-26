Costel Fotea: A început asfaltarea noilor căi rutiere de acces în curtea Spitalului Județean Galați

Foto: Facebook Costel Fotea

Pe șantierul din incinta Spitalului Județean Clinic de Urgență "Sf. Ap. Andrei" Galați se toarnă primul strat de asfalt pe căile rutiere de acces dinspre strada Brăilei, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ.

"Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect de modernizare, în valoare de aproape 9 milioane de lei, derulat de Consiliul Județean Galați, care vizează reabilitarea completă a infrastructurii rutiere și pietonale din această zonă.

Proiectul include refacerea carosabilului și a semnalizării rutiere, amenajarea trotuarelor, instalarea unui sistem modern de iluminat public, precum și realizarea unei rețele eficiente de colectare a apelor pluviale. De asemenea, pentru fluidizarea circulației și îmbunătățirea accesului către unitatea medicală, în care cea de-a doua etapă a investiției va fi construit un tunel subteran care va asigura legătura dinspre spital și noul corp al Proseculturii.

La Spitalul Județean Galați au fost realizate sau sunt în curs de finalizare investiții importante, de la extinderea parcării supraetajate până la construirea unor noi corpuri medicale.

Modernizarea căilor de acces completează aceste investiții și contribuie la crearea unui spital modern, eficient și ușor accesibil pentru toți gălățenii", a anunțat Costel Fotea.