ANM, avertizare generală de caniculă: Temperaturi de până la 36 de grade. Regiunile vizate de Cod Galben / Prognoză specială pentru București

ANM anunță vreme călduroasă în acest weekend. / FOTO: magnific.com @detry

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare generală de vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în intervalul 19 iunie, ora 10:00 – 22 iunie, ora 21:00, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade.

Avertizări nowcasting Cod Galben de caniculă

Totodată, ANM a emis un Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil în data de 20 iunie, între orele 12:00-21:00.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă (20 iunie), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Un alt Cod Galben a fost emis și pentru ziua de duminică, 21 iunie, când în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

ANM, prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea până luni

Prognoză meteorologică pentru intervalul 19.06.2026 ora 10:00 - 20.06.2026 ora 09:00

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 20.06.2026 ora 09:00 - 21.06.2026 ora 09:00

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 21.06.2026 ora 09:00 - 22.06.2026 ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 22.06.2026 ora 09:00 - 22.06.2026 ora 21:00

Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade.