Protest în Piața Victoriei: Prezență modestă la începutul manifestației / foto în articol

Protest în România. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multe organizații civice au anunțat un protest în Piața Victoriei, vineri seară, ca reacție la recentele decizii din Justiție, eveniment programat să se desfășoare între 19:00 și 23:00.

Update:

Jandarmeria Capitalei anunţă că va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în Capitală, în contextul organizării, începând cu ora 19:00, a unui protest în Piaţa Victoriei.

Având în vedere informaţiile existente în spaţiul public referitoare la organizarea unei adunări publice în Piaţa Victoriei, (...) Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul Capitalei, precizează Jandarmeria.

Aceste măsuri au rolul de a oferi protecţie participanţilor, dar şi celorlalţi cetăţeni, având în vedere şi actualul context internaţional, arată sursa citată.

Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente, transmite Jandarmeria.

Mai multe organizaţii civice organizează un protest în Piaţa Victoriei, vineri, între orele 19:00 şi 23:00, ca un răspuns la ultimele decizii din Justiţie.

Organizatorii evenimentului sunt "Corupţia ucide", "Rezistenţa", "Iniţiativa România" şi "Asociaţia MEA".

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi, toate fiind considerate de iniţiatorii protestului împotriva celor care îl susţin pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

Update: În jurul orei 19:30 au început să se strângă protestatari în Piața Victoriei.

Știrea inițială:

Ora de început a manifestației din Piața Victoriei a găsit decât o mână de protestatari în scuarul din fața Guvernului, potrivit unei fotografii publicate pe Facebook.

Poate din cauza temperaturii ridicate de afară, poate din cauza faptului că unii și-au început concediile, participanții pot fi numărați pe degete și nu sunt semne că numărul acestora ar putea să crească.

Revenim cu detalii pe măsură ce numărul participanților va crește.

Reamintim că mai multe ONG-uri au anunțat în cursul zilei de vineri un protest în Piața Victoriei împotriva deciziilor din justiție care i-au vizat pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar și pe edilul din Timișoara și președintele USR, Dominic Fritz.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie! Suntem tot aici. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi. Pentru că România este a noastră şi nu o vom lăsa niciodată să fie a lor. Împreună, comemorăm statul de drept, democraţia şi direcţia pro-europeană a României. Este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii. Istoria se repetă doar dacă permitem asta. Haideţi în stradă!“, se arată într-un anunţ postat vineri pe Facebook.