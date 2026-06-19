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Costel Fotea: Spitalul TBC Galați, o investiție pentru siguranța și confortul pacienților

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 19 Iun 2026
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santier
Foto: Facebook Costel Fotea

Noul Spital TBC din Galați prinde contur, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Pe șantierul noii unități de igienizare de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Galați s-au turnat în flux continuu 55 mc de beton, parte a structurii  de bază (elevația), iar în perioada următoare se va trece  la pregătirea  armăturii și turnarea  plăcii de la parterul imobilului.

Viitoarea unitate, o investiție a Consiliului Județean Galațiîn valoare de 5,2 milioane de lei, va avea o suprafață utilă de 300 mp (demisol + parter), și va contribui la creșterea eficienței fluxurilor de lucru și asigurarea  unor condiții  de igenizare  la cele mai înalte standarde.

Noua unitate va include: spațiu tehnic eficient energetic; zone pentru spălare, dezinfectare, călcare, depozitare și eliberare rufe curate; vestiare și grupuri sanitare.

Investim în servicii medicale mai bune și un plus de confort pentru pacienții din Galați, a anaunțat liderul PSD Galați.

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