Descoperire istorică în Mureș: Documente vechi de peste 100 de ani, găsite ascunse într-un tablou de nuntă

Descoperire în spatele unui tablou. Sursa foto: Muzeul Judeţean Mureş /Maros Megyei Múzeum, Facebook

O descoperire istorică în județul Mureș a scos la iveală documente vechi de peste un secol, ascunse în spatele unui tablou de nuntă restaurat, care oferă detalii despre viața unei familii din zona Țopa.

Restaurarea unui tablou de nuntă vechi de peste un secol din satul Ţopa a scos la iveală o capsulă a timpului conţinând documente valoroase ale unei familii, inclusiv un act de moştenire din 1900 şi un contract bisericesc din 1872.

Documente vechi de peste 100 de ani

Această descoperire istorică oferă detalii preţioase despre viaţa cotidiană din Ţopa, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

„Uneori, un obiect de patrimoniu păstrează mult mai mult decât ceea ce se vede la prima privire. În 2015, în colecţia Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Judeţean Mureş a intrat un tablou de nuntă din satul Ţopa, înfăţişându-i pe Ion şi Ana Şuteu.

Alături de fotografie s-au păstrat, în mod cu totul excepţional, cununa şi voalul miresei - o raritate în sine. Ani mai târziu, în timpul restaurării pregătite pentru expoziţia 'Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor', tabloul şi-a dezvăluit adevăratul secret. Ascunse în spatele fotografiei se aflau documente de familie păstrate timp de generaţii: un act de moştenire din 1900, o chitanţă de plată a impozitelor din 1913, un contract bisericesc din 1872, un fragment dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui său aflat în armată, o broşură cu instrucţiuni pentru corespondenţa pe front şi decupaje din ziare ale vremii", au transmis reprezentanţii Muzeului Judeţean Mureş pe Facebook.

Comoară ascunsă în spatele tabloului

Cercetările efectuate au arătat şi că fotografia nu a fost realizată în anul 1918, aşa cum sugera inscripţia, ci cu câţiva ani mai devreme, după naşterea primului copil al familiei.

„De ce apare totuşi anul 1918? Răspunsul s-a pierdut în timp, însă se presupune că Anica Şuteu a adunat atunci aceste documente în spatele tabloului, după moartea soţului ei. Astăzi, tabloul şi povestea sa pot fi descoperite în cadrul expoziţiei 'Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor', găzduită de Secţia de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Judeţean Mureş”, a mai transmis Muzeul Judeţean Mureş.

Reprezentanţii muzeului au remarcat faptul că, uneori, cele mai valoroase arhive nu se află într-un sertar sau într-o bibliotecă, ci chiar în spatele unei fotografii de familie, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul tabloului de la Ţopa.

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