Primul oraş important care va rămâne fără apă potabilă. Cum alungă milioane de oameni fenomenele meteo extreme

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Fenomenele meteorologice extreme au provocat strămutarea a 13,6 milioane de persoane în 2025.

Numărul persoanelor strămutate în interiorul propriilor ţări din cauza dezastrelor naturale şi a fenomenelor meteorologice extreme a crescut brusc în 2026, conform unui studiu comandat de Greenpeace şi făcut de Universitatea din Hamburg, Germania, transmite vineri agenţia DPA.

Studiul menționează că 13,6 milioane de persoane au fost strămutate intern din cauza dezastrelor naturale şi a fenomenelor meteorologice extreme în anul 2025, în comparație cu 9,9 milioane în 2024.

Pe ce se bazează cifrele

Cifrele se bazează pe date furnizate de Centrul de Monitorizare a Strămutării Interne (IDMC), o organizaţie de referinţă ce monitorizează strămutările la nivel mondial.

Persoanele strămutate intern sunt cele nevoite să îşi părăsească locuinţele, însă care rămân în interiorul graniţelor ţării lor.

Potrivit studiului publicat vineri, schimbările climatice sporesc atât frecvenţa, cât şi intensitatea evenimentelor meteorologice extreme, populaţia din ţările din Sudul Global fiind deosebit de afectată.

Războiul şi violenţa la cele mai ridicate niveluri

De asemenea, s-a constatat, conform raportului, că războiul şi violenţa au atins cele mai ridicate niveluri de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În acelaşi timp, bugetul global alocat cooperării pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară în 2025 a fost redus cu aproape un sfert, respectiv cu 175 de miliarde de dolari, comparativ cu anul precedent.

Ca urmare, se estimează că 82,2 milioane de persoane din întreaga lume trăiau anul trecut departe de comunităţile lor de origine, comparativ cu 83,5 milioane în 2024, se arată în studiu.

Cel mai grav afectate țări

Raportul a evidenţiat Afganistanul ca exemplu al suprapunerii presiunilor ce determină strămutarea populaţiei.

Potrivit studiului, topirea gheţarilor din Himalaya ameninţă aprovizionarea cu apă potabilă şi irigaţiile agricole din ţară.

Perioadele de secetă extremă au fost urmate de viituri devastatoare, ce au forţat locuitorii să îşi lase în urmă casele.

Primul oraş important din lume care va rămâne fără apă potabilă

Kabul ar putea deveni primul oraş important din lume care va rămâne fără apă potabilă, se precizează în raportul care reia avertismentele anterioare ale altor grupuri. "Afganistanul se numără printre ţările cele mai grav afectate de consecinţele schimbărilor climatice. Ţara este, de asemenea, frecvent afectată de cutremure", se arată în studiu.

De asemenea, populaţia se confruntă cu moştenirea lăsată de decenii de război şi de instabilitate politică, de condiţiile economice fragile şi de regimul taliban, se adaugă în raport.

Apel la acţiune. Criza climatică lovește Sudul Global

"În timp ce familiile din Sudul Global îşi pierd locuinţele din cauza dezastrelor climatice, naţiunile bogate reduc bugetele destinate ajutoarelor", a declarat Fawad Durrani, expert în migraţie la Greenpeace Germania.

Statele industrializate trebuie să-şi reducă emisiile mai rapid şi să investească mai mult pentru a ajuta ţările vulnerabile să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, a afirmat el, notează Agerpres.

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