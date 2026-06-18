Trump, atac dur la criticii acordului cu Iranul: Sunt geloși, răi sau proști

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Donald Trump a criticat dur, pe rețeaua Truth Social, vocile care au contestat acordul de încetare a conflictului cu Iranul.

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa criticilor acordului semnat cu Iranul, prin care se urmărește încetarea conflictului, după ce mai multe voci au susținut că documentul ar fi prea favorabil regimului de la Teheran. Declarațiile au fost făcute joi, pe platforma sa Truth Social, unde președintele american a respins acuzațiile și a apărat rezultatele strategice și economice ale SUA.

„Aceşti proşti, care cred că nu am fost suficient de dur cu Iranul, când bursele tocmai au atins un MAXIM ISTORIC, iar preţurile la Petrol 'o iau la vale', sunt fie geloşi, fie oameni răi, fie proşti", a scris preşedintele american.

"Prea mulţi dintre aliaţii noştri au spus nu"

În același context, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat aliații Statelor Unite pentru lipsa de sprijin în solicitările privind utilizarea unor baze sau porturi europene pentru posibile operațiuni împotriva unor ținte din Iran, catalogând atitudinea acestora drept „rușinoasă”.

„Prea mulţi dintre aliaţii noştri au spus nu, sau au încercat să ne sufoce cu dezbateri juridice abstracte, sau ne-au criticat public pentru că facem ceea ce ei înşişi nu doresc sau nu pot face. A fost ruşinos”, a declarat Hegseth, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO.

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