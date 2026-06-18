VIDEO / Donald Trump a semnat acordul de pace SUA-Iran la Versailles. Emmanuel Macron a publicat imaginile momentului

FOTO: X White House (Casa Albă). Donald Trump a semnat acordul de pace cu Iranul în timpul cinei de la Versailles

Prezent la summitul G7, Donald Trump a semnat la Palatul Versailles acordul de pace dintre Statele Unite și Iran, în timpul unei cine oficiale. Momentul a fost surprins și publicat de președintele francez Emmanuel Macron

Prezent la summitul G7, președintele american Donald Trump a semnat la Palatul Versailles acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Momentul a fost făcut public de președintele francez Emmanuel Macron, care a distribuit pe platforma X videoclipul de la eveniment.

În paralel, autoritățile de la Teheran susțin că au purtat negocierile dintr-o poziție avantajoasă și descriu rezultatul drept o victorie atât pe plan diplomatic, cât și militar.

"Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz"

În imaginile publicate de liderul francez, Donald Trump apare semnând documentul în aplauzele celor prezenți, fiind așezat la aceeași masă cu Emmanuel Macron și soția acestuia. În timpul ceremoniei, președintele Franței îl felicită pe liderul american, exclamând: „Bravo!”.

După semnarea acordului, Trump îi înmânează documentul și cele două stilouri utilizate lui Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite. Ulterior, șeful Casei Albe face un gest cu degetul, coborându-l și apoi ridicându-l.

Ceremonia a continuat cu o serie de saluturi oficiale. După ce a dat mâna atât cu Marco Rubio, cât și cu Donald Trump, Emmanuel Macron a transmis în limba engleză: „Good job... Great job”.

La scurt timp după eveniment, liderul francez a comentat semnificația acordului într-un mesaj publicat pe X. „Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz. Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el, publicând, la rândul său, un videoclip cu semnarea istorică.

Macron a fost întrebat despre rolul pe care Franța îl va avea în dialogul SUA-Iran

La finalul dineului oficial, Emmanuel Macron a fost întrebat despre rolul pe care Franța îl va avea în continuarea dialogului dintre Washington și Teheran. Președintele francez a răspuns că „Franţa va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmăreşte să ajute şi să construiască compromisuri”.

Totodată, acesta a amintit experiența Franței „în domeniul nuclear” și relevanța acesteia „pentru ridicarea sancţiunilor sau menţinerea presiunii”. Macron a subliniat că Parisul va rămâne implicat în eforturile diplomatice și a concluzionat: „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace”, notează Le Figaro.

VEZI VIDEO AICI:

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

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