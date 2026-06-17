Textul complet al acordului de pace SUA-Iran în 14 puncte - CNN

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Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace în 14 puncte, care include mai multe concesii pentru Teheran, potrivit textului integral al înțelegerii.

Textul integral al acordului

1. Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor în actualul război, declară, odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, din acest moment, să nu inițieze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau folosirea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.

2. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la orice ingerință în afacerile interne ale celeilalte părți.

3. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să încheie un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit prin consimțământ reciproc.

4. Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală, vor împiedica orice ingerință sau obstrucționare îndreptată împotriva Republicii Islamice Iran și vor restabili, în termen de cel mult 30 de zile, traficul la capacitate maximă. În ceea ce privește Republica Islamică Iran, traficul navelor va reveni la un volum proporțional cu cel de dinaintea războiului. Statele Unite se angajează, de asemenea, să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.

5. Odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru ca circulația navelor comerciale din Golful Persic către Marea Oman și în sens invers să revină, în termen de 30 de zile, la volumul de dinaintea războiului, ținând cont de necesitatea înlăturării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.

6. Statele Unite se angajează ca, împreună cu partenerii lor regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, acceptat de ambele părți, pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran și să asigure o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de aplicare a acestui plan, care va face parte din acordul final, va fi stabilit în termen de 60 de zile.

7. Statele Unite se angajează să pună capăt, potrivit unui calendar care va fi convenit în cadrul acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni impuse în prezent Republicii Islamice Iran, inclusiv rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor americane unilaterale, atât primare, cât și secundare.

8. Republica Islamică Iran reafirmă că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că situația materialelor îmbogățite și toate celelalte chestiuni nucleare asupra cărora părțile vor cădea de acord, inclusiv necesitățile nucleare ale Iranului, vor fi reglementate în mod corespunzător prin acordul final. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol.

9. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin ca, până la încheierea acordului final, să mențină situația existentă: Iranul va menține situația actuală în privința programului său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune sancțiuni noi Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.

10. Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la ridicarea sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei să emită derogări pentru exporturile iraniene de țiței, produse petrochimice și produse derivate, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurare și de transport și altele asemenea.

11. Statele Unite se angajează ca, pe măsură ce negocierile pentru acordul final avansează, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie eliberate și puse pe deplin la dispoziția acesteia. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt păstrate într-un cont principal sau transferate, vor putea fi folosite pentru orice plată către un beneficiar final desemnat de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi pe deplin disponibile pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate autorizațiile și licențele necesare în acest scop.

12. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism de aplicare care să supravegheze implementarea cu succes a acordului final și respectarea ulterioară a angajamentelor asumate prin acesta.

13. După semnarea prezentului memorandum de înțelegere, odată ce vor fi primite garanții privind începerea aplicării articolelor 4, 5, 10 și 11 și continuarea acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor începe negocierile pentru acordul final, exclusiv cu privire la articolele rămase.

14. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Detensionare majoră între cele două state

Înțelegerea în 14 puncte între Statele Unite și Iran, obținută de CNN și făcută publică miercuri, conturează un posibil cadru de detensionare majoră între cele două state, cu implicații economice și nucleare semnificative.

Potrivit documentului, Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Hormuz și să își asume angajamentul că nu va mai urmări niciodată obținerea armelor nucleare. În schimb, Teheranul ar beneficia de concesii economice importante, inclusiv acces extins la piețele internaționale.

Memorandumul de înțelegere, care nu a fost publicat oficial, a fost obținut de CNN de la un oficial american. Conținutul său a fost confirmat de un diplomat care a consultat documentul în cadrul summitului G7 desfășurat săptămâna aceasta în Franța, precum și de alte două surse diplomatice familiarizate cu negocierile.

Statele Unite ar urma să permită Iranului să exporte petrol și produse petrochimice

Conform prevederilor, Statele Unite ar urma să permită Iranului să exporte petrol și produse petrochimice. De asemenea, Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare estimat la 300 de miliarde de dolari, cu condiția respectării angajamentelor privind programul nuclear în cadrul unor negocieri ulterioare. Totuși, documentul nu clarifică statutul uraniului puternic îmbogățit deținut de Iran.

Un oficial american a declarat pentru CNN că textul reflectă acordul semnat digital duminică de Donald Trump, JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Cu toate acestea, în contextul caracterului rezervat al negocierilor americane și iraniene, rămâne neclar dacă versiunea ajunsă la CNN corespunde în totalitate textului final. Documentul final urmează să fie semnat vineri în Elveția, în prezența fizică a oficialilor, iar detaliile tehnice sunt încă în curs de definitivare, ceea ce ar putea duce la modificări ale formulărilor.

Casa Albă nu a oferit un punct de vedere după ce a fost întrebată de acordul publicat de CNN

Oficialii americani au redus importanța memorandumului în declarațiile oferite pentru CNN, descriindu-l drept un „document politic”, care nu ar reflecta angajamentele esențiale asumate de Iran față de Statele Unite pe canale neoficiale, în special în ceea ce privește viitorul program nuclear iranian.

Casa Albă nu a oferit un punct de vedere după ce a fost contactată în legătură cu proiectul obținut de CNN. În schimb, agenția semi-oficială iraniană Tasnim News Agency a catalogat drept inexacte versiunile apărute în presă. Anterior, o variantă a documentului fusese publicată și de Bloomberg.

Conform calendarului actual, memorandumul ar urma să fie semnat oficial vineri, moment din care se va deschide o perioadă de 60 de zile dedicată negocierii termenilor finali ai acordului.

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