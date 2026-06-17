Donald Trump, mesaj direct la G7: "Eu sunt șeful". Cum au reacționat liderii din sala

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul unei sesiuni de lucru la summitul G7 de la Évian-les-Bains, Franța. Sursa Foto: Agerpres

Donald Trump a făcut o glumă cu subînțeles la G7, după ce și-a întărit poziția odată cu acordul privind Iranul.

„I am the boss” („Eu sunt șeful”), le-a spus zâmbind președintele american Donald Trump liderilor de state și guverne reuniți miercuri în Franța, la Évian, în cadrul summitului G7, relatează AFP. Afirmația, făcută într-un ton aparent glumeț, a părut însă și un mesaj cu subînțeles, livrat chiar la începutul întâlnirii.

El a ajuns ultimul la masa la care erau deja aşezaţi ceilalţi lideri, i-a strâns din mers mâna omologului său francez Emmanuel Macron, şi s-a oprit un moment în capul mesei înainte de a lua loc, pentru a-i avertiza pe toţi cei de faţă cum vede lucrurile.

Declaraţia lui a provocat câteva râsete și destindere în cadrul întâlnirii. Momentul vine la scurt timp după anunțarea acordului pe care îl pregătește cu Iranul pentru oprirea conflictului, o evoluție care îi consolidează imaginea de negociator și îi întărește autoritatea politică. Liderul american a declarat totodată în ultimele intervenții că este pregătit să își reorienteze atenția către războiul din Ucraina.

Trump nu agreează şi comunicatele comune, dar de data aceasta a semnat chiar şi un text comun privind Ucraina

Altfel, de luni, când a sosit la Evian, la reuniunea la vârf a celor mai dezvoltate ţări din lume, liderul de la Casa Albă a fost mai degrabă conciliant, apreciază AFP. Se ştie că el nu agreează reuniunile în format multilateral şi comunicatele comune, dar de data aceasta a semnat chiar şi un text privind Ucraina adoptat de participanţii la reuniune, iar ulterior nu a contrazis documentul, cum a făcut o dată în Canada, în timpul primului său mandat prezidenţial.

Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, SUA şi Regatul Unit s-au angajat la summit să crească "presiunile asupra economiei de război a Rusiei", prin sancţiuni care să vizeze în special exporturile ruse de hidrocarburi. De asemenea, au convenit să furnizeze Ucrainei mai multe capacităţi de apărare antiaeriană, sisteme de interceptare şi arme cu rază lungă de acţiune.

Declaraţia comună salută acordul dintre SUA şi Iran "obţinut sub conducerea fermă a preşedintelui Donald Trump" - o menţiune care trebuie să-i fi făcut mare plăcere acestuia, apreciază AFP.

Trump a acceptat să îşi prelungească vizita în Franţa pentru a fi oaspetele lui Macron la un dineu oferit miercuri seara la Versailles, într-un decor fastuos, aşa cum se ştie că îi place, conform Agerpres.

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