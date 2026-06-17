Macron și Zelenski, surprinși de un microfon deschis la summitul G7. O discuție despre Trump a fost auzită accidental

Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl întâmpină pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Hotelul Royal, în timpul summitului G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța. Sursa Foto: Agerpres

O conversație dintre Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski a fost surprinsă accidental de un microfon rămas deschis la summitul G7 din Franța.

O conversație purtată între președintele Franței, Emmanuel Macron, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski a fost captată accidental de un microfon rămas deschis în timpul summitului G7 desfășurat la Évian-les-Bains.

Momentul a avut loc marți, când Macron l-a întâmpinat pe Zelenski la sosirea sa la reuniunea liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii. Cei doi au discutat în timp ce se plimbau pe proprietatea Hotelului Royal, fără să știe că dialogul lor putea fi auzit.

"Ieri am avut o discuție dificilă în fața camerelor"

În înregistrare, președintele francez face referire la întâlnirile din cadrul summitului la care a participat Donald Trump și la discuțiile privind războiul din Ucraina, menționând: „Ieri am avut o discuție dificilă în fața camerelor”.

Tot în cadrul schimbului de replici, Macron l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să își prelungească șederea la summit. Zelenski i-a explicat însă că avea programate pentru ziua următoare întâlniri la Bruxelles cu liderii Uniunii Europene.

Liderul de la Elysee a vrut să afle și dacă Zelenski urma să aibă o întrevedere bilaterală cu președintele american Donald Trump. După răspunsul acestuia, Macron a intervenit spunând: „OK, mă ocup eu de asta”, conform înregistrării audio.

Zelenski și Trump au avut o scurtă discuție împreună cu ceilalți șefi de stat

Episodul scoate în evidență cooperarea strânsă dintre Paris și Kiev, într-o perioadă în care cei doi lideri încearcă să mențină conflictul din Ucraina printre principalele teme de pe agenda internațională. Acest lucru se întâmplă în contextul în care administrația Trump pare să acorde o atenție mai redusă războiului, pe fondul problemelor din Iran.

În intervențiile sale de marți, Zelenski a insistat asupra necesității de a primi noi sisteme de apărare antiaeriană și rachete, avertizând că Rusia urmărește să provoace cât mai multe victime și distrugeri prin atacurile sale aeriene.

În aceeași zi, liderul ucrainean și Donald Trump au avut o scurtă discuție împreună cu ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți la summitul G7. Ulterior, președintele american a confirmat că urma să aibă o nouă conversație cu Zelenski pe parcursul zilei.

În ultimele săptămâni, președintele Ucrainei a intensificat apelurile către partenerii occidentali și către „Coaliția Voluntarilor”, solicitând măsuri mai ferme împotriva Moscovei și creșterea presiunii diplomatice pentru oprirea războiului. Demersurile sale vin pe fondul amplificării atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene.

Printre țintele lovite în noaptea de luni spre marți s-a aflat și complexul monahal Lavra Pecerska din Kiev, considerat unul dintre cele mai importante repere religioase și culturale ale Ucrainei.

Președintele american își va prelungi șederea în Franța

Zelenski a cerut în mod repetat noi sancțiuni împotriva Rusiei și accelerarea livrărilor de armament occidental, susținând că aceste măsuri ar putea determina Kremlinul și pe președintele Vladimir Putin să accepte negocieri pentru încheierea conflictului.

În cadrul summitului, liderii G7 au convenit să „crească presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni în domeniul petrolului și gazelor”, precum și prin măsuri îndreptate împotriva flotei „din umbră” utilizate de Moscova pentru evitarea restricțiilor internaționale.

În paralel, Donald Trump și-a concentrat o mare parte din eforturile diplomatice asupra dosarului iranian. Cu toate acestea, liderul american a declarat că atenția acordată acestei crize ar putea scădea în perioada următoare, după avansarea unui memorandum de înțelegere cu Teheranul pentru extinderea unui acord de încetare a focului.

Trump a anunțat totodată că își va prelungi șederea în Franța până miercuri, cu câteva ore peste programul inițial, pentru a participa la o cină găzduită de Emmanuel Macron. Președintele francez a încercat să îl convingă și pe Zelenski să își amâne plecarea.

„Îmi plac locurile frumoase. Trebuia să plec după-amiază, dar președintele Franței, care este un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles. Iar Versailles nu este ceva poleit cu aur. Versailles este autentic”, le-a declarat Trump jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă.

„Și am spus că mi-ar plăcea să particip”, a adăugat acesta, relatează The Hill.

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