„O zi a speranței“ pentru pace: Merz se declară încântat de dispoziția lui Trump de la summitul G7

Cancelarul german Friedrich Merz. FOTO: Agerpres

Friedrich Merz vede o nouă unitate cu Donald Trump în privinţa Ucrainei şi numeşte reuniunea G7 "o zi a speranţei"

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat optimismul că europenii şi preşedintele american Donald Trump vor susţine mai mult eforturile de pace pentru Ucraina, numind summitul G7 din oraşul balnear francez Evian "o zi a speranţei", relatează dpa și Agerpres.

"Ceea ce ne dă tuturor motive de încredere este formularea preşedintelui Trump: Rusia trebuie să pună capăt acestui război. Şi cred că acesta este un mesaj clar", le-a spus marţi Merz jurnaliştilor în marja summitului principalelor economii democratice ale lumii.

Merz a declarat că au avut loc discuţii detaliate cu Trump cu privire la următorii paşi şi posibile noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Potrivit lui Merz, acest lucru i-a oferict "un anumit grad de optimism" că părţile europeană şi americană vor colabora acum pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

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De asemenea, a existat un acord asupra dorinţei de a consolida în continuare sprijinul pentru Kiev, sporind simultan presiunea asupra Moscovei pentru a aduce Rusia la masa negocierilor, a spus Merz.

Întrebat dacă Trump s-a angajat să susţină noi sancţiuni şi că europenii vor avea cu adevărat un loc la masa negocierilor în viitor, Merz a precizat că acest lucru nu a fost pus la îndoială în niciun moment.

Era destul de clar că Moscova nu putea câştiga războiul pe cale militară, a subliniat Merz, adăugând că şi economia Rusiei este afectată de greutatea războiului şi a sancţiunilor.

"Acest lucru ar putea deschide, poate pentru prima dată, o şansă pentru pace", a spus cancelarul german.

El a mai subliniat că a avut impresia că Trump "se deschide treptat şi la această evaluare şi acum caută împreună cu noi o modalitate de a pune capăt acestui război".

Merz s-a arătat optimist în legătură cu discuţiile G7 cu Trump.

"L-am găsit foarte cooperant şi l-am văzut, de asemenea, ascultând foarte atent", a spus Merz despre Trump, referindu-se la discuţiile despre războiul din Ucraina.

Merz spusese anterior că discuţiile au fost marcate de "o unitate transatlantică şi europeană cu adevărat puternică".