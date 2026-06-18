Apple pregătește scumpiri la produse. Cât va costa un iPhone? Tim Cook avertizează că „nu mai este sustenabil”

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Apple ar putea majora prețurile produselor sale, inclusiv ale iPhone-urilor, pe fondul creșterii costurilor la cipurile de memorie.

Apple se pregătește să mărească prețurile produselor sale, pe fondul unei creșteri accentuate a costurilor pentru cipurile de memorie utilizate în dispozitivele companiei. Anunțul vine direct de la directorul general al grupului, Tim Cook, care a explicat că presiunile din piață au devenit dificil de absorbit.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, Cook a declarat că majorările de preț au devenit „inevitabile”, în contextul în care piața memoriilor a ajuns să fie „nesustenabilă”. Totuși, șeful Apple nu a oferit detalii despre momentul în care vor fi aplicate scumpirile și nici despre gama de produse vizate. De asemenea, rămâne incert dacă viitoarea generație iPhone 18, așteptată în această toamnă, va fi inclusă în aceste ajustări, potrivit BBC.

Presiune tot mai mare pe piața cipurilor

Cipurile de memorie, componente esențiale pentru smartphone-uri, laptopuri și alte echipamente electronice, au devenit mai scumpe pe fondul exploziei cererii generate de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Această cerere ridicată a dezechilibrat piața, ducând la creșteri semnificative de preț.

„Facem tot posibilul pentru a limita impactul acestor scumpiri și am încercat să ne protejăm clienții de creșterile de costuri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a declarat Tim Cook.

Potrivit acestuia, oferta de cipuri nu mai face față cererii globale, în timp ce producătorii de memorie transferă costurile suplimentare către clienți. Cook, care urmează să îi cedeze conducerea Apple lui John Ternus în luna septembrie, după 15 ani ca CEO, a subliniat că industria are nevoie de stabilizarea prețurilor și a lanțurilor de aprovizionare.

Memoriile RAM, de două ori mai scumpe

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale dezechilibrelor din piață este dublarea prețului memoriilor RAM față de finalul anului trecut. Deși sunt considerate în mod tradițional componente relativ ieftine, acestea au devenit un factor major de cost în producția de electronice.

Creșterea este alimentată nu doar de cererea din sectorul AI, ci și de problemele din lanțurile globale de aprovizionare. Perturbările logistice și geopolitice au afectat inclusiv livrările de heliu, un gaz esențial în fabricarea semiconductorilor, contribuind astfel la presiunea asupra prețurilor.

Scumpiri de amploare pentru telefoane

Firma de analiză Omdia estimează că prețul mediu global al smartphone-urilor ar putea crește cu aproximativ 20% în 2026, atingând un nivel record.

Analistul Chiew Le Xuan susține că noile modele Apple ar putea fi mai scumpe cu până la 150 de dolari comparativ cu actuala generație iPhone 17. Această evoluție este determinată atât de costurile mai mari ale componentelor, cât și de integrarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială, care necesită hardware mai performant.

Acesta mai afirmă că mulți producători au început deja să ajusteze prețurile, să reducă discounturile sau să renunțe la anumite specificații pentru a-și proteja marjele de profit. „Aceasta este noua realitate a prețurilor, nu o creștere temporară”, a spus el.

Presiuni în lanț în industria tech

Apple nu este singura companie afectată de scumpirea semiconductorilor. TSMC, cel mai mare producător mondial de cipuri avansate, a semnalat recent că nu exclude noi majorări de preț, pe fondul creșterii costurilor de producție și al inflației. Compania furnizează cipuri pentru Apple, Nvidia și AMD.

Și Samsung a avertizat anterior că deficitul de memorie ar putea duce la noi scumpiri în sectorul electronic.

În industria jocurilor, Sony a majorat prețul consolei PlayStation 5, iar Nintendo a anunțat, la rândul său, creșteri de preț pentru Switch 2, invocând schimbările din piață și presiunile economice globale.

Cererea pentru Apple rămâne solidă

În ciuda perspectivelor de creștere a prețurilor, Apple continuă să înregistreze rezultate puternice. În primele trei luni ale anului 2026, compania a raportat o creștere de 17% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului anterior, susținută în special de cererea ridicată din China.

Tot în acest an, compania a eliminat cea mai accesibilă versiune a Mac Mini, ceea ce a dus la o creștere a prețului de pornire cu aproximativ 200 de dolari, conform BBC.

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