Întrebarea la care Nicușor Dan a zis că are nevoie de timp de gândire până mâine dimineață. E despre Veștea!

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Consiliul European.

Nicușor Dan a făcut o promisiune, joi, în cadrul declarațiilor de presă făcute la Consiliul European la Bruxelles. Președintele a precizat că limitele constituționale îl constrâng în a se pronunța cu privire la partidele politice și tot ceea ce își dorește este un Guvern pro-occidental.

„Domnule președinte, multe din întrebările primite de mine aici la Bruxelles și pe care alți jurnaliști din alte state nu le înțeleg au legătură cu desemnarea domnului Veștea: De ce ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid? În al doilea rând, presa de aici este nemulțumită și încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează cu părțile mai puțin reformatoare din România?“, a spus un jurnalist român.

„Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța privitor la un partid sau altul sau să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile este că un Guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția e pro-occidentală.

Dacă punem aceste condiții cu condițiile puse de toate partidele o să vedem foarte puține soluții logice“, a spus Nicușor Dan.

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