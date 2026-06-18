Mojtaba Khamenei a autorizat memorandumul de înţelegere cu SUA, deși spune că avea altă opinie

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, noul Ayatollah din Iran. Sursa Foto: Agerpres

Liderul suprem Mojtaba Khamenei anunţă că a autorizat memorandumul de înţelegere cu SUA, dorit de Trump cu "disperare".

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că a autorizat memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii iranian şi american, în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea preşedintelui Masud Pezeshkian şi a altor înalţi oficiali că drepturile Iranului şi interesele frontului rezistenţei vor fi protejate, informează Reuters și Agerpres.

"Aveam o altă opinie, dar mi-am dat autorizaţia datorită angajamentului pe care respectabilul preşedinte (iranian), în calitate de preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate Naţională, mi l-a luat în numele său şi în numele celorlalţi membri pentru a proteja drepturile naţiunii iraniene şi ale frontului rezistenţei", a declarat Mojtaba Khamenei într-un mesaj citit la televiziunea de stat, în prima sa reacţie la semnarea memorandumului care vizează încheierea războiului început pe 28 februarie.

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Liderul suprem al Iranului a mai afirmat joi că negocierile pentru a ajunge la un acord final cu SUA se vor desfăşura "faţă în faţă", fără a implica acceptarea "punctului de vedere al inamicului", potrivit AFP.

"Este clar că viitoarele negocieri faţă în faţă nu presupun acceptarea punctului de vedere al inamicului", a declarat Mojtaba Khamenei - care nu a apărut în public de la numirea sa - în acelaşi mesaj citit la televiziunea de stat.

Liderul suprem al Iranului a mai declarat că preşedintele american Donald Trump a urmărit cu "disperare" semnarea memorandumului de înţelegere, transmite EFE.

"Pentru a ajunge la această etapă (semnarea acordului), politicienii, motivaţi de o preocupare sinceră şi de bunăvoinţă, au depus eforturi mari; şi, bineînţeles, preşedintele american, care, motivat de disperare, a folosit tot felul de trucuri pentru a realiza acest lucru", a spus Khamenei într-un comunicat publicat pe conturile sale de socializare.