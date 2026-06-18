Cele 60 de zile ale memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran au început de joi, 18 iunie

Steagurile SUA și Iran. Sursa foto: Freepik

JD Vance, vicepreşedintele SUA, a anunţat că cele 60 de zile ale memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran, perioadă în care cele două ţări trebuie să ajungă la un acord final, au început deja.

"Aş spune că perioada de 60 de zile a început oficial astăzi. A fost semnat târziu. De fapt, tehnic vorbind, se poate să fi fost semnat astăzi din cauza diferenţei de fus orar. Cred că, tehnic vorbind, semnarea a avut loc astăzi, ora Iranului. Deci da, acordul a început ieri. Vom începe să numărăm perioada de 60 de zile de astăzi", a declarat Vance la o conferinţă de presă la Casa Albă.

JD Vance merge în Elveţia

"Intenţionez să călătoresc în Elveţia când se preconizează că vor începe aceste negocieri tehnice, probabil cândva în acest weekend. Acesta rămâne planul, deşi s-ar putea schimba, deoarece nu este uşor (pentru negociatorii Teheranului) să părăsească Iranul. De aceea încercăm să stabilim exact când se va întâmpla acest lucru", a explicat Vance.

"Planul nostru este să mergem în Elveţia; nu ştiu exact când. Modul în care organizăm această negociere tehnică implică, evident, participarea liderilor politici (din ambele ţări)", a adăugat vicepreşedintele american, referindu-se la un dialog care se aşteaptă să fie complex.

Vance a dat asigurări că va exista şi "personal la faţa locului care va avansa direct discuţiile tehnice şi discuţiile pe tema nucleară - adică, cum să distrugem uraniul puternic îmbogăţit şi toate acele detalii practice care necesită o analiză aprofundată".

"Ca parte a acordului final, ceea ce dorim să vedem este ca Iranul să nu finanţeze instabilitatea sau terorismul în regiune şi, bineînţeles, să nu încerce să îşi reconstruiască programul de arme nucleare", a adăugat vicepreşedintele, explicând că SUA sunt dispuse să "ofere o oarecare relaxare a sancţiunilor şi măsuri similare" dacă Teheranul promite să nu îşi refacă programul nuclear şi prezintă modalităţi de a verifica acest angajament.

Ce este menţionat în memorandum şi care e diferenţa faţă de acordul lui Obama

În memorandum, SUA şi Iranul îşi acordă 60 de zile pentru a negocia un acord de pace final ce trebuie ratificat printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Printre problemele ce trebuie rezolvate pentru a ajunge la un astfel de acord se numără statutul programului nuclear al Republicii Islamice.

Iranul a reafirmat în memorandum că "nu va achiziţiona sau dezvolta arme nucleare" şi s-a angajat să dialogheze cu Washingtonul cu privire la capacităţile sale de îmbogăţire a uraniului, precum şi la eliminarea uraniului deja îmbogăţit de pe teritoriul său sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Un acord în acest domeniu ar implica ridicarea sancţiunilor împotriva Iranului, inclusiv a sancţiunilor unilaterale ale SUA, sancţiunilor ONU şi sancţiunilor AIEA, aşa cum s-a angajat Casa Albă în documentul semnat.

Capacităţile Teheranului de îmbogăţire a uraniului, despre care Iranul susţine că fac parte dintr-un program nuclear cu caracter civil, au reprezentat un punct de conflict major în dialogul cu Washingtonul încă dinainte de război.

JD Vance a mai declarat joi că acordul semnat în 2015 de administraţia Obama a permis Iranului să îşi îmbogăţească uraniul şi că acest nou acord nu o va face.

Vicepreşedintele american a afirmat chiar că iranienii au "promis deja să nu îmbogăţească" uraniu pentru a ajunge la un viitor acord de pace definitiv.

JD Vance a mai spus că SUA au ridicat blocada impusă porturilor iraniene, în conformitate cu memorandumul de înţelegere semnat cu Iranul.

"Forţele americane au permis trecerea a peste 12 nave prin blocada noastră maritimă, aşadar ne îndeplinim angajamentele", a declarat el în timpul conferinţei de presă de la Casa Albă.

Vicepreşedintele SUA a apărat dreptul Teheranului de a menţine un program de rachete, afirmând că acest lucru permite Iranului să îşi protejeze integritatea teritorială şi susţinând că nu i se poate spune Teheranului că "nu se poate apăra singur".

"Ceea ce a spus ieri preşedintele Statelor Unite este foarte simplu. Nu îi poţi pretinde unei ţări, fie că este vorba de Israel sau de Iran, că nu are dreptul să se apere", a declarat Vance.

Scopul SUA: împiedicarea Iranului să construiască rachete care ar putea ameninţa lumea

El a explicat că ceea ce urmăresc SUA este să împiedice Iranul să "construiască genul de rachete care ar putea ameninţa lumea" şi a reamintit că, pe tot parcursul războiului, SUA au distrus "un număr substanţial" de rachete balistice iraniene.

"Desigur, ţările din regiune nu renunţă la dreptul lor la autoapărare. Israelul nu renunţă la dreptul său la autoapărare dacă Hezbollah lansează rachete sau drone împotriva Israelului; nici iranienii nu renunţă la dreptul lor la autoapărare în propria ţară", a subliniat el.

În pofida faptului că unul din obiectivele ofensivei americane a fost demontarea completă a programului de rachete balistice al Iranului, preşedintele american Donald Trump a susţinut miercuri că Republicii Islamice ar trebui să i se permită să păstreze o parte din arsenalul său.

În timpul unei conferinţe de presă la summitul G7 de la Evian (Franţa), preşedintele Trump a afirmat că Iranul trebuie să poată deţine astfel de rachete, având în vedere că şi vecinii săi din regiune le au: "Trebuie să aibă ceva pentru că şi alţii au ceva. Trebuie să aibă ceva."

Memorandumul de înţelegere pentru a pune capăt războiului şi a debloca Strâmtoarea Ormuz a fost criticat de aripa dură a Partidului Republican, care consideră că administraţia Trump a cedat prea mult în favoarea Teheranului.

Pe de altă parte, vicepreşedintele american a mai declarat că Israelul trebuie să "respecte" procesul de pace iniţiat cu Iranul în urma semnării memorandumului de înţelegere dintre Washington şi Teheran pentru binele regiunii Orientului Mijlociu.

"Israelul are dreptul să se apere, dar fundamental, israelienii - ca toţi ceilalţi - trebuie să respecte acest proces de pace, care este în esenţă benefic atât pentru ei, cât şi pentru întreaga regiune", a declarat JD Vance.