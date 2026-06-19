Cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

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O instanță din Rusia a condamnat definitiv un cetățean român la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate, pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

O instanţă rusă a condamnat definitiv un cetăţean român la 15 ani de închisoare, într-o colonie penală de maximă securitate, pentru furnizarea către Ucraina de informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci, a relatat vineri Centrul de Relaţii Publice (PRC) al FSB, citat de agenţia Interfax.

"Verdictul de vinovăţie al Tribunalului Regional Krasnodar împotriva cetăţeanului român Chercio D.A., născut în 2002, pentru activităţi de informaţii pentru serviciile speciale ucrainene a intrat în vigoare", a declarat PRC într-un comunicat primit de Interfax vineri.

Potrivit agenţiei, în august 2024, "un cetăţean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat şi transmis informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în oraşul Soci, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene".

"Serviciile de informaţii ucrainene continuă să recruteze cetăţeni străini"

"Printr-o hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni în temeiul articolului 276 (spionaj) din Codul Penal rus. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate", se arată în comunicatul de presă.

După cum a menţionat Centrul de Relaţii Publice, "în schimbul asistenţei în obţinerea de informaţii de interes pentru inamic, intermediarul ucrainean i-a promis cetăţeanului român asistenţă pentru a părăsi în siguranţă Rusia şi a se alătura unui grup armat ucrainean căruia i s-a interzis în Rusia participarea la operaţiuni militare împotriva ţării noastre".

"Ca urmare a măsurilor operative şi de investigaţie efectuate de ofiţerii FSB, făptaşul a fost reţinut", se arată în comunicat.

"FSB atrage încă o dată atenţia asupra faptului că serviciile de informaţii ucrainene continuă să recruteze cetăţeni străini pentru a face rău ţării noastre şi avertizează că toate persoanele care sunt de acord să asiste inamicul vor fi identificate şi urmărite penal", a adăugat agenţia, conform Agerpres.

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