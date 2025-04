Un tânăr român, reținut de FSB în Rusia. A fost acuzat de presupus spionaj în favoarea Ucrainei: Riscă 20 de ani de detenție (VIDEO Reținere)

Un tânăr român în vârstă de 23 de ani a fost arestat de autoritățile ruse, fiind acuzat că ar fi desfășurat activități de spionaj în beneficiul Ucrainei, potrivit agenției TASS.

"Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse din Soci, regiunea Krasnodar, a reținut un cetățean român, născut în 2002, care a fost implicat în activități de informații în favoarea serviciilor speciale ale Ucrainei.

S-a stabilit că, în vara anului 2024, la indicațiile serviciilor de informații ucrainene, acesta a cules și transmis informații cu privire la amplasarea unor instalații de apărare aeriană situate în orașul Soci.

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-au promis cetățeanului român, la solicitarea acestuia, că îl va ajuta să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii de voluntari a AFU pentru a participa la ostilitățile împotriva țării noastre", se arată într-un comunicat al FSB.

Conform informațiilor făcute publice, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a deschis un dosar penal pe numele acestuia, în baza articolului 276 din Codul Penal al Federației Ruse, care incriminează faptele de spionaj.

Românul arestat se confruntă cu o posibilă condamnare de până la 20 de ani de detenție, având în vedere gravitatea acuzațiilor formulate împotriva sa. Reamintim că, în cursul lunii aprilie, autoritățile ruse au mai reținut doi cetățeni din Republica Moldova, suspectați și ei că ar fi acționat în interesul Ucrainei. Potrivit FSB, cei doi moldoveni ar fi avut misiunea de a pune la cale "operațiuni de sabotaj și atentate" pe teritoriul rus.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), succesorul fostului KGB, este cunoscut pentru rolul său activ în susținerea autoritarismului de la Kremlin și este frecvent acuzat că formulează acuzații fabricate împotriva unor cetățeni străini, pretinzând implicarea acestora în acțiuni de spionaj.

Agenția rusă TASS a făcut publice înregistrări video ce surprind momentul capturării presupusului spion de către agenții FSB, precum și o așa-zisă mărturisire oferită ulterior. În materialul video, apare un bărbat tânăr, îmbrăcat lejer, care răspunde în limba engleză la întrebările anchetatorilor.

VIDEO:

“Spied to Join Ukraine’s Army and Fight Russia” — FSB Detains Ukrainian Intelligence Agent from Romania in Sochi



In Sochi, Russian FSB agents have arrested a Romanian national allegedly working for Ukraine’s military intelligence (GUR).



According to the report, in summer 2024,… pic.twitter.com/eS6tCTzuQH