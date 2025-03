O limuzină din flota lui Vladimir Putin a luat foc în apropierea sediului FSB

Incendiul s-a declanșat rapid, cuprinzând întreaga mașină, iar fumul gros a umplut strada. Imaginile cu acest incident au devenit virale pe rețelele sociale. Se crede că incendiul a avut loc din cauza unei defecțiuni la motorul vehiculului, dar cauza exactă a exploziei rămâne necunoscută.

Lucrătorii de la barurile și restaurantele din apropiere s-au grăbit să ajute, încercând să stingă flăcările până la sosirea serviciilor de urgență, care au reușit rapid să controleze focul. Deși incidentul a stârnit speculații legate de o posibilă tentativă de asasinat asupra lui Putin, nu există dovezi clare privind acest lucru și nici informații despre cine se afla în mașină în acel moment. Cu toate acestea, rapoartele media au confirmat că nimeni nu a fost rănit, potrivit Telegraphindia.com.

Explozia limuzinei adâncește preocupările lui Putin cu privire la siguranța sa personală, iar acest incident ar putea intensifica măsurile suplimentare de protecție.

În contextul tensiunilor legate de războiul din Ucraina, se raportează că ofițeri ai Serviciului Federal de Protecție (FSO) au fost văzuți deschizând gropi de canalizare și verificând pentru bombe în apropierea locurilor unde Putin susținea discursuri, ceea ce arată o preocupare constantă pentru securitatea președintelui.

JUST IN: ???????? Luxury limousine from Russian President Putin's official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.



It's unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU