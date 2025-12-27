Ai primit cadouri de Crăciun care nu îţi plac şi vrei să scapi de ele fără să afle nimeni? Sfaturile specialiştilor

Nu toate cadourile de Crăciun ni se potrivesc, aşa că în loc să le aruncăm într-un dulap, putem scăpa de ele într-un mod elegant, care să nu supere pe nimeni. Specialiştii au oferit o listă de sfaturi prin care putem face acest lucru.

Dă cadoul mai departe

Dawn-Maria France, din North Yorkshire, Marea Britanie, a declarat pentru BBC că soluţia pentru a scăpa de cadourile care nu îi plac este simplă, şi că aşteaptă perioada de după Crăciun pentru a face asta.

"Într-un an am primit mai multe seminţe pentru grădină, dar de care nu aveam nevoie. În loc să le arunc, am ales să le fac cadou mai departe unei prietene pasionate de grădinărit. M-a ajutat şi cu bugetul", a declarat aceasta.

În plus, această soluţie răspunde şi unei alte probleme majore. În fiecare an, în Marea Britanie sunt aruncate la gunoi cadouri nedorite în valoare de aproximativ 42 de milioane de lire sterline.

Scoate obiectul la vânzare

Kirsty Quinn, o femeie de 36 de ani din Oxfordshire, spune că a ajuns să câştige în jur de 500 de lire pe lună din revânzarea cadourilor care nu îi plac sau de care nu are nevoie.

"Cred că dacă primeşti un cadou de care nu ai nevoie sau pe care nu îl vei folosi niciodată, decât să îl arunci într-un sertar sau la gunoi mai bine îl vinzi online. Astfel, cineva care chiar îşi doreşte acel lucru îl poate cumpăra la un preţ mai mic. Iar asta e chiar important, mai ales în economia de azi. Pentru mine, această metodă e mult mai practică decât să arunc obiectele de care nu am nevoie", a declarat femeia.

Una dintre marile platforme de vânzări online transmite că în fiecare an, în prima duminică a anului, există o creştere a numărului de cadouri nedorite scoase la vânzare, iar cele mai multe obiecte sunt din categoria parfumuri, bijuterii, pijamale sau machiaj.

Donează cadoul

Dacă nu vrei să scoţi la vânzare cadoul, ai oricând posibilitatea de a-l dona cuiva. Să donezi către o organizaţie caritabilă este opţiunea cea mai evidentă, pentru că ceea ce nu îţi doreşti tu poate fi comoara altcuiva.

Tu ce faci cu cadourile pe care nu ţi le doreşti?