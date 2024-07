Caz macabru din Bulgaria, povestit de Speak. I s-a întâmplat chiar unui prieten al său, mutat în Sofia: Au venit trei detectivi de la criminalistică, era principalul suspect

Ștefan Sprianu, cunoscut drept Speak, a povestit, în cadrul podcastului ”FIERTZI pe INSULĂ”, un caz real prin care a trecut un prieten de-al său.

„A venit un prieten pe la mine, el s-a mutat în Sofia. Băi, poveste-film asta! El s-a mutat în Bulgaria, Sofia, și-a făcut un barber shop (n.r. frizerie), unul dintre cele mai cunoscute, dacă nu cel mai cunoscut și cel mai mare de acolo.

Într-o zi pe la prânz vine vecinul de la 3, el are la parterul unui bloc (n.r. frizeria), și zice: 'Vecine, nu te supăra, ție îți refulează canalizarea?'. El a zis: 'Bă, nu, dar mă duc să mă uit, să văd'. S-a uitat acolo, a văzut că era un pic umedă treaba, în 20 de minute a început să îi refuleze. Vecinul s-a dus în treaba lui, el a rămas, a chemat de la canalizare pe oameni: 'Reparați-mi astea, că s-a întâmplat ceva în demisol acolo'.

Un sac cu un bilet

Au început să scoată tot felul de chestii și la un moment dat, scoteau, scoteau, au scos carne... Cumva carnea aia și toate alea le-au băgat într-un sac și au pus în fața blocului cu bilet: 'Bă, nu vă mai aruncați carnea la...'. (...) El (n.r. prietenul lui Speak) a plecat la munte, are o cabană, între timp. Au strâns ăia pe acolo, au lasat carnea cu bilet... La vreo trei ore sună managerul și îi zice: 'Vino înapoi că vor niște oameni să vorbească cu tine'. S-a întors, când s-a întors, poliție, din ăia mascați, și zice: 'Vrem să vă cerem voie să spargem toată canalizarea de acolo'. Au spart și au început să scoată piele, păr...”, a povestit artistul Speak.

„Au aruncat un om în wc...”, a spus artistul Florin Ristei.

Făcea ăstă, că e și tatuat pe față, pe gât, pe toate alea, barber din ăsta, dar el e miel la bază, adică nu e rău sau ceva, și zice, au venit cu trei detectivi de la criminalistică, el era principalul suspect, era peste tot el, și făcea: 'Bă, nu știu cum să mă apăr. Știu, întrunesc cam toate condițiile astea, dar n-am făcut-o eu'. Cumva a avut noroc că unul dintre detectivi era o fată care cumva l-a crezut, a zis că: 'Noi ne întâlnim în fiecare zi cu genul ăsta și tu nu te încadrezi acolo, dar povestește-mi exact'. Și a început: 'Uite, așa, mi-a refulat aia...'.

Legătura cu vecinul

Până la urmă a ajuns la treaba asta: 'Dar cum te-ai dus tu acolo? Pur și simplu a refulat sau?'. 'Nu, că mi-a zis un vecin'. 'Ce vecin?'. Și ăla zice: 'Un vecin de la 3'. 'Hai să mergem până la el'. Ușa era închisă la ăia acolo, au trimis o echipă special forces (n.r. forțele speciale) pe acoperiș, au băgat o cameră prin aerisire și au dedus ei cumva că de la ăla. Mandat, au intrat peste ăla în casă, ăla nu mai era în casă. Acolo legea e că de când încep o procedură din asta îți ia un om de pe stradă și ăla stă cu tine mereu, ca să ai martor din afara poliției. Au intrat acolo, erau urme șterse și după au intrat pe camere când și-au dat seama: 'Bă, stai un pic, e vecinu de aici'. Au intrat pe camere, au văzut că au intrat doi, după care a mai venit unu și când au ieșit, au ieșit doar doi.

L-au depistat pe complicele lui, l-a prins pe ăla foarte rapid și ăla a zis: 'Da, eu l-am tăiat, dar nu eu l-am omorât'. A zis în punctele alea din Sofia e băiatu` tăiat, craniu e nu știu unde pe munte, craniul ăla era cumva și aproape de cabana lu ăsta (n.r frizerului). Făcea: 'Bă, dacă îl găseau acolo...'. (...) Cică s-ar fi luat de la cripto, ăla nu mai voia să îi dea din profit, ei tovarăși fiind, sunt poze cu ei pe net. I-a dat cu o ganteră în cap și l-a sunat pe tovarășul lui: 'Bă, ajută-mă'. (...) Deci nu a dormit 36 de ore (n.r. frizerul) și a zis: 'Bă, când am ajuns acasă și mi-a scăzut adrenalina, bă, când am început să plâng, când am realizat în ce era să intru'. Asta este povestea de film pe care voiam să v-o povestesc, caz foarte real.

