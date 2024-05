Alin Oprea, mărturie cutremurătoare despre terorile la care a fost supus într-un internat școlar din București: A stat în jur de două săptămâni în comă, după care a murit

Alin Oprea, fondatorul trupei Talisman, a început să studieze pianul și vioara la Școala de Muzică din Cluj încă din clasa a III-a. Artistul a părăsit orașul natal, Turda, pentru a se muta în internat pe timpul studiilor sale muzicale, însă această perioadă a fost marcată de traume și abuzuri, din spusele artistului. Alin spune că a avut parte de abuzuri fizice și psihice și că încă a rămas cu amintiri vii dintre cele mai dureroase din acea perioadă.

Invitat în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, difuzată pe Kanal D, artistul a vorbit deschis despre cea mai tulburătoare amintire a sa din acea perioadă.

”Cea mai cruntă întâmplare a fost atunci când am plecat împreună cu un prieten și un coleg de-al meu în afara internatului. La ora 22 se închideau ușile, iar la ora 6 se deschideau. Dacă voiai să pleci undeva peste noapte, nu aveai voie decât cu bilet de voie și cu părinții. Noi mai evadam. Într-o seară am evadat împreună cu un prieten de-al meu foarte bun și am mers să ne întâlnim cu două fete de la balet. Nu am făcut noi mare lucru. Ne-am plimbat, am povestit. Eram la o vârstă foarte fragedă. Când ne-am întors, noi de regulă urcam pe țeava de gaz.

Urcam la etajul 1 la internat, băteam frumos în geam, mergeam pe pervaz, băteam în geamul de la cameră și colegii noștri ne deschideau și intram. Când am ajuns acum, am ajuns eu primul la geam, mi s-a deschis geamul și am intrat, dar între timp a intrat pedagogul care dădea deșteptarea. Era destul de dur. Toți îi purtam de frică. Când colegul meu a încercat să intre, l-a văzut pe pedagog, care a și țipat la el, s-a dezechilibrat și a căzut. A stat în jur de două săptămâni în comă, după care a murit. Cam așa se întâmplau lucrurile la noi”, a povestit artistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News