Europa, obligată să negocieze cu Putin. Traian Băsescu: Cine ar putea fi liantul dintre Moscova, Ucraina și Vest
Data publicării: 00:04 10 Ian 2026

Europa, obligată să negocieze cu Putin. Traian Băsescu: Cine ar putea fi liantul dintre Moscova, Ucraina și Vest
Autor: Gabriela Ungureanu

Europa, obligată să negocieze direct cu Putin. Cine ar putea fi liantul dintre Moscova, Ucraina și Vest, în analiza lui Băsescu Steagurile Rusiei și Uniunii Europene. Sursa foto: FreePik

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că Europa se află într-un moment critic și trebuie să își asume un rol direct în oprirea războiului din Ucraina, prin negocieri la cel mai înalt nivel cu liderul rus.

 

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit despre situația geopolitică actuală a Europei, prinsă între un război în Ucraina cu o Rusie tot mai agresivă și o Americă care pare tot mai distantă. În opinia sa, orizonturile pentru continent sunt complicate, iar Europa trebuie să acționeze cu maturitate, să-și asume propriul destin și să găsească căi de compromis pentru a evita escaladarea conflictului.

Rusia nu și-a îndeplinit obiectivele iar războiul va continua

„Războiul nu se va termina ușor. Rusia nu și-a îndeplinit obiectivele și, în aceste condiții, Europa trebuie să se mobilizeze și să intre în negocieri directe cu Putin, la cel mai înalt nivel – președintele Comisiei Europene și cele mai puternice state europene alături de liderul de la Kremlin”, a declarat Băsescu. Fostul președinte avertizează că Europa nu mai poate negocia prin intermediul Statelor Unite, mai ales că președintele american Donald Trump este inconsecvent în relațiile cu rușii, ucrainenii și Uniunea Europeană.

Trump este concentrat pe continentul american și Groenlanda

Trump este concentrat pe propriul continent, spune fostul președinte, cu tot cu Groenlanda. Faptul că ia în calcul toate variantele, inclusiv militare, pentru ocuparea unui teritoriu al unui stat membru NATO, este o situație extrem de delicată. Până acum, Europa a trăit sub umbrela nucleară americană. Acum, realitatea ne arată că trebuie să ne asumăm responsabilitatea complet, susține fostul șef de stat.

Rusia nu va accepta trupe de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean. Posibilul liant între occident și ruși

În contextul acestei noi realități, Europa a făcut progrese semnificative. Industria de apărare europeană, lansată acum un an, a adus dotări importante armatei statelor membre. Totuși, Băsescu atrage atenția asupra limitărilor practice: Rusia nu va accepta trupe de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean, iar state precum Regatul Unit, Germania, Franța sau Italia nu vor trimite trupe pe linia frontului.

O posibilă soluție de negociere ar putea veni însă prin intermediul Turciei, considerată un actor cheie. „Poate, spun poate, pe turci i-ar accepta Putin și ei ar putea fi un liant între Moscova și blocul occidental. În rest, nu văd posibilitatea ca marile puteri europene să intervină militar direct”, explică fostul președinte.

În momentele limită europenii vorbesc toți aceeași limbă 

Traian Băsescu subliniază că trebuie să existe realism și pragmatism: Ucraina nu poate câștiga războiul, dar nici nu trebuie lăsată să piardă tot teritoriul. Europa nu poate merge cu trupe de garantarea păcii acolo și nici nu poate începe o luptă directă cu Rusia. Ne-am îndrepta spre un conflict global. Singura cale sunt negocierile directe și continue cu Moscova, fără intermediari americani, și găsirea unui front comun, spune Băsescu.

În acest moment, SUA rămân partenerul principal al României, dar „SUA lui Trump nu mai joacă după regulile de până acum. Trebuie să ne jucăm cartea cât mai bine cu toate statele membre ale Uniunii Europene și să ne coalizăm. Am trecut prin trei crize majore ale Europei și, în momentele limită, am vorbit cu toții aceeași limbă. Ne apropiem de un astfel de moment”, a concluzionat fostul președinte.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, despre război: Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt
 

acest articol reprezintă o opinie
