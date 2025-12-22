€ 5.0881
Nicușor Dan, despre război: Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt
Data actualizării: 15:44 22 Dec 2025 | Data publicării: 15:20 22 Dec 2025

Nicușor Dan, despre război: Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt
Autor: Anca Murgoci

Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Nicușor Dan consideră că sfârșitul războiului este încă departe, în ciuda presiunilor lui Trump pentru un armistițiu.

„Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt”, a spus el conform Politico.

Partea lui Putin nu pare să vrea pacea: „Ei cred că o pace peste două-trei luni le va fi mai favorabilă decât pacea acum. Așa că vor lupta mai mult, pentru că au făcut unele mici progrese pe teren”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus la summitul Consiliului European că dorește ca Trump să pună mai multă presiune pe Putin pentru a accepta un armistițiu. Nicușor Dan este de acord? „Desigur. Sprijinim Ucraina” într-un interviu pentru Politico.

Dar sancțiunile „extrem de puternice” recente ale lui Trump asupra firmelor petroliere rusești Rosneft și Lukoil deja ajută, a spus Dan. El a salutat și angajamentul lui Trump pentru pace și deschiderea Americii de a oferi garanții de securitate pentru a sprijini un acord final.

Interferența rusă

Nicușor Dan spune că România a fost ținta Moscovei de un deceniu, iar alți lideri europeni îi spun că acum se confruntă cu aceleași campanii de dezinformare și sabotaj. Nimeni nu are un răspuns complet la torentul de știri false online.

„Am discutat cu lideri din țări mai avansate decât noi și cred că nimeni nu are un răspuns complet”, a spus el.

„Dacă ai astfel de informații și ele ajung la jumătate de milion de oameni, chiar dacă a doua zi vii să spui că erau false, ai pierdut deja.”

Lecții despre UE

Nicușor Dan spune că a învățat că politica UE este, de fapt, un proces democratic, în care diferite state membre își aduc propriile idei.


„Cu experiența mea de șase luni, pot spune că este un adevărat dezbatere. Nu există un „maestru birocratic” care să aranjeze lucrurile. Este o democrație. Păcat că oamenii nu simt asta direct”.

nicusor dan
romania
moscova
vladimir putin
x close