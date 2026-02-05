Judecătorul Dacian Dragoș, ”omul președintelui” din CCR, spune că e victimă colaterală: O bătălie politică în care eu n-am ce să caut

Judecătorul Dacian Dragoș riscă suspendarea din CCR, dacă asta va decide Curtea de Apel București, în 11 februarie, dată pentru care a amânat hotărârea. Dacă va fi suspendat, afirmă că va merge pe calea procedurală: ”Contest mai departe decizia la Înalta Curte și aștept decizia acolo, voi lupta în continuare pentru a dovedi că am dreptate. Eu sunt în continuare și profesor la UBB, singura calitate compatibilă cu cea de judecător”.

”M-a selectat din CV-uri foarte prestigioase”

Cu privire la numirea sa la CCR, el afirmă că a fost surprins când a fost sunat de președintele țării, Nicușor Dan. ”M-a selectat din niște CV-uri foarte prestigioase. Am fost onorat că am fost pe lista scurtă” afirmă el, la Antena 3 CNN. Continuă: ”Când mi-a spus că m-a ales cu atât mai mult a fost o onoare”. Judecătorul constituțional întărește ideea că nu-l știa dinainte de președintele Nicușor Dan, declarând că l-a văzut prima oară în ziua jurământului. ”Când am depus jurământul a fost prima întâlnire cu președintele. Sunt sigur că președintele a făcut toate verificările necesare și a cerut referințe, mi s-a și spus că a cerut referințe. Au fost discuții mai lungi și axate pe cariera mea și CV” declară judecătorul.

Acuzat că e incompatibil pentru că, la momentul numirii la CCR, administra o firmă, judecătorul CCR declară: ”Eram președintele fundației UBB, e un spin-off, o firmă formată din UBB cu cercetători din UBB, iar fundația era acționar. În virtutea aceea, ca președinte al fundației, eram și administrator al firmei. Automat, când am fost numit am demisionat”.

Ce a discutat judecătorul Dacian Dragoș cu președintele

De când i s-a cerut suspendarea în instanță, judecătorul spune că a avut ”o convorbire scurtă” cu președintele Nicușor Dan: ”Am vorbit dacă e ceva de discutat, dacă sunt chestiuni de care ar trebui să știe echipa dânsului de consilieri care merg în instanță alături de avocații mei. A fost de coordonare a apărării, dacă ar fi ceva ce trebuie să știe ei din CV-ul meu care ar ajuta la apărare. Pentru că e vorba de CV-ul meu, chiar dacă el e operaționalizat prin decret”.

O lovitură pentru Nicușor Dan

Dacă va ajunge să fie suspendat, Dacian Dragoș afirmă că ar fi o explicație care-l depășește, care ”ține de alt joc care se joacă în alte sfere și nu ține de Curtea Constituțională și de prezența mea acolo”. Indirect, judecătorul a declarat că ținta ar putea fi președintele Nicușor Dan: ”Poate este o lovitură care se vrea a se da, nu ştiu, celui care m-a anumit în funcţie. E o bătălie politică în care eu n-am ce să caut, adică eu sunt victimă colaterală aici, dacă e vorba de aşa ceva, pentru că nu am ce să caut în această luptă politică. Asta trebuie dusă în Parlament, acolo unde se poate, dar nu văd de ce au ales această modalitate de luptă politică. Pentru că şi celelalte acţiuni care sunt introduse, cum a fost contra Comitetului guvernamental şi aşa mai departe, se vede clar că luptă politică pe faţă”.

Avocata AUR Silvia Uscov a deschis două procese la Curtea de Apel Bucureşti, în care solicită suspendarea din funcţie a judecătorului Dacian Cosmin Dragoş, dar şi anularea decretului de numire, semnat de preşedintele Nicuşor Dan. Principalul argument al avocatei este că Dacian Dragoş nu are vechimea minimă de 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior. ”Am chiar mai mult de 18 ani, am suficient, am peste 23 de ani numai la Babeş-Bolyai, plus experienţă de dinainte de la altă facultate de Drept” spune judecătorul.

Ce preciza Administrația Prezidențială în momentul numirii lui Dacian Dragoș la CCR

”Domnul profesor Dacian Cosmin Dragoș este o personalitate recunoscută în domeniul dreptului administrativ și european, beneficiar al prestigioasei burse europene Marie Curie, la Michigan State University (2005-2006), și expert al Băncii Mondiale în domeniul achizițiilor publice (2020-2023).

Cu o activitate remarcabilă academică și de cercetare și o contribuție consistentă în elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă (2006-2008 și 2020-2021) și a Codului Administrativ (2010-2011), profesorul Dragoș a fost implicat în proiecte naționale și internaționale privind reforma administrației publice și statul de drept, și este cunoscut pentru pozițiile sale echilibrate și fundamentate științific.

Dacian Cosmin Dragoș a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale.

În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării” anunța Președinția.