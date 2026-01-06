€ 5.0905
Stiri

Omul președintelui din CCR, contestat de AUR, aruncă în aer pensiile magistraților? Nicușor Dan, precizări din Paris. "Noi avem dreptate"
Data actualizării: 21:57 06 Ian 2026 | Data publicării: 21:43 06 Ian 2026

Omul președintelui din CCR, contestat de AUR, aruncă în aer pensiile magistraților? Nicușor Dan, precizări din Paris. ”Noi avem dreptate”
Autor: Roxana Neagu

Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a reacționat cu privire la contestarea reprezentantului Cotroceniului la CCR.

Reprezentantul Palatului Cotroceni la Curtea Constituțională a României este Dacian Dragoș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Deși numit în iulie 2025, poziția sa în CCR a fost contestată în 30 decembrie 2025. O decizie ar urma să fie luată chiar în ziua în care CCR va decide asupra reformei pensiilor magistraților. 

Curtea de Apel București a amânat, pentru 16 ianuarie, decizia cu privire la numirea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, la CCR. Contestația a fost depusă de către avocata AUR, pe motiv de vechime insuficientă. 

Dacă pică Dacian Dragoș, rămân în aer pensiile speciale? 

Dacian Dragoș vine din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Deși numit în iulie, contestația împotriva sa a venit în luna decembrie, mai exact în 30 decembrie 2025, iar primul termen a fost stabilit în 5 ianuarie 2026, când s-a amânat decizia pentru 16 ianuarie 2026, ziua în care și CCR ar trebui să ia o decizie asupra modificării pensiilor magistraților. În spațiul public s-a pus problema blocării CCR într-un moment ”strategic”. Dacă s-ar decis suspendarea unuia dintre judecătorii CCR, și pensiile magistraților ar rămâne în așteptare până când CCR ar fi, din nou, completă. 

Nicușor Dan, reacție

”În primul rând, cred că noi avem dreptate” a spus președintele Nicușor Dan, în această seară, de la Paris, în speța Dacian Dragoș. ”În esență, critica este că dl. Dragoș nu are cei 18 ani de experiență în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Cred că avem dreptate. Un judecător se va pronunța. Dacă va suspenda decretul, nu vă închipuiți că vom lăsa CCR fără un judecător doi ani, până când se va judeca procesul de anulare. Vom numi un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților” a venit președintele cu clarificări. 

Comentarii

