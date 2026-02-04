€ 5.0950
Semnalele radio în Africa şi Europa întrerupte de o explozie solară puternică
Data actualizării: 20:28 04 Feb 2026 | Data publicării: 20:27 04 Feb 2026

Semnalele radio în Africa şi Europa întrerupte de o explozie solară puternică
Autor: Andrei Itu

soarele-nasa-maximum-solar_49629000 Foto: Pixabay / Soarele

O erupţie solară de magnitudine X4.2 a perturbat, pentru scurt timp, comunicaţiile radio în părţi din vestul Africii şi sudul Europei.

De asemenea, radiaţiile intense au inundat atmosfera superioară a Pământului, transmite Space.com.

Erupţia solară a atins maximul la ora 12:13 GMT. S-a produs din regiunea activă a petelor solare AR4366. Este o regiune complexă, din punct de vedere magnetic, în ascensiune rapidă, ce a declanşat un baraj aproape continuu de erupţii solare puternice de când a apărut, acum doar câteva zile.

Care sunt cele mai puternice erupții solare

Cele mai puternice erupţii solare sunt cele de clasa X. Sunt capabile să declanşeze perturbaţii radio pe scară largă. Totodată, uneori, pot fi însoţite de ejecţii de masă coronală (CME -explozii masive de plasmă şi câmp magnetic lansate din coroana solară în spaţiul interplanetar) care pot declanşa furtuni geomagnetice şi aurore impresionante, în situația în care sunt direcţionate spre Pământ.

Însă cea mai recentă erupţie din clasa X4.2 nu a fost însoţită de ejecţii de masă coronală, potrivit Centrului de Predicţie a Vremii Spaţiale al Administraţiei Naţionale americane pentru Oceane şi Atmosferă (NOAA).

Chiar dacă regiunea petelor solare AR4366 se află la originea mai multor erupţii puternice în succesiune rapidă, multe dintre acestea nu au reuşit să dea cantităţi majore de material solar în spaţiu. Până acum, doar o erupţie anterioară, a fost însoţită de o CME lentă, ce a lovit superficial Pământul. Era din clasa X8.4.

Vezi și - Ce s-ar întâmpla dacă o furtună solară extremă ar lovi Pământul astăzi: Europa tocmai a verificat acest lucru

Potrivit NOAA, erupţia de magnitudine X4.2 ar putea totuşi facă o furtună geomagnetică minoră (G1) mai târziu în cursul zilei de miercuri sau joi.

Regiunea AR 4633 este însă uriașă, în interiorul ei pot să încapă 15 Terre. Ea poate fi văzută de pe Pământ doar folosind nişte simpli ochelari de eclipsă.

Ce sunt petele solare

Petele solare sunt regiuni destul de reci din atmosfera solară ce se formează în jurul zonelor cu o intensă activitate magnetică. Pentru că sunt mai reci decât împrejurimile lor, ele par întunecate de pe Pămân. Suunt adesea asociate cu erupţii solare, dar şi cu ejecţii puternice de masă coronală.

De asemenea, regiunea petelor solare AR 4366 este deosebit de activă. A declanșat peste 20 de erupţii solare puternice de clasă M şi X din data de 30 ianuarie, atunci când a fost observată pentru prima oară şi până acum. Peste câteva zile, AR4366 va dispărea din câmpul vizual, ținând cont de istoria sa scurtă, însă plină de evenimente. Este probabil să cauzeze erupţii şi în zilele următoare, notează Agerpres.

Vezi și - Alertă solară: 4 explozii violente pe Soare ar putea declanșa o furtună geomagnetică pe Pământ 

eruptie solara
europa
africa
unde radio
