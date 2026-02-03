€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Un masterand la patru ace l-a impresionat pe Dan Negru: „Omule, ești mare!”
Data publicării: 12:43 03 Feb 2026

Un masterand la patru ace l-a impresionat pe Dan Negru: „Omule, ești mare!”
Autor: Dana Mihai

Jocul cuvintelor - Nou sezon

Un tânăr iubitor de limba română și-a adjudecat aseară 7.100 de lei la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, devenind astfel primul câștigător al celui de-al șaselea sezon al emisiunii.

Îmbrăcat la patru ace, concurentul Laur Constantin, în vârstă de 23 de ani, s-a remarcat nu doar printr-o apariție impecabilă, ci și prin cunoașterea limbii române și prezență de spirit. În prezent masterand, tânărul este preocupat de educația sa și își dorește să devină economist, poate chiar să aibă o funcție importantă în stat.

Când Laur a ajuns la pupitrul cuvintelor, față în față cu Dan Negru, ștacheta competiției era deja foarte sus. Tânărul a început în forță, însă a fost pus în dificultate de definițiile pentru cuvinte precum „breton”, „calapod” și „solicitant”. Chiar și așa, Laur și-a păstrat calmul și concentrarea pe tot parcursul competiției minții. El a dovedit stăpânire de sine și perspicacitate chiar și în cele mai tensionate momente.

Un masterand la patru ace l-a impresionat pe Dan Negru: „Omule, ești mare!”

„Mă copleșiți”, a răspuns măgulit Laur văzând că este considerat un adversar redutabil în arena „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

În cele din urmă, tânărul a demonstrat că are cuvintele la el și a ajuns în fruntea clasamentului cu suma totală de 7.100 de lei, devenind astfel câștigătorul ediției de aseară la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

„Omule, ești mare! Fabulos!”, a exclamat prezentatorul Dan Negru, felicitându-l pe tânărul câștigător al ediției de aseară al quiz show-ului.

Nu ratați, în această seară, de la 23:00, o nouă ediție a quiz show-ului „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, difuzat la Kanal D!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jocul cuvintelor cu Dan Negru
dan negru
câștigător Jocul cuvintelor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 25 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 29 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 48 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 56 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 44 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 7 ore si 1 minut
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close