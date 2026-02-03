Un masterand la patru ace l-a impresionat pe Dan Negru: „Omule, ești mare!”

Îmbrăcat la patru ace, concurentul Laur Constantin, în vârstă de 23 de ani, s-a remarcat nu doar printr-o apariție impecabilă, ci și prin cunoașterea limbii române și prezență de spirit. În prezent masterand, tânărul este preocupat de educația sa și își dorește să devină economist, poate chiar să aibă o funcție importantă în stat.

Când Laur a ajuns la pupitrul cuvintelor, față în față cu Dan Negru, ștacheta competiției era deja foarte sus. Tânărul a început în forță, însă a fost pus în dificultate de definițiile pentru cuvinte precum „breton”, „calapod” și „solicitant”. Chiar și așa, Laur și-a păstrat calmul și concentrarea pe tot parcursul competiției minții. El a dovedit stăpânire de sine și perspicacitate chiar și în cele mai tensionate momente.

„Mă copleșiți”, a răspuns măgulit Laur văzând că este considerat un adversar redutabil în arena „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

În cele din urmă, tânărul a demonstrat că are cuvintele la el și a ajuns în fruntea clasamentului cu suma totală de 7.100 de lei, devenind astfel câștigătorul ediției de aseară la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

„Omule, ești mare! Fabulos!”, a exclamat prezentatorul Dan Negru, felicitându-l pe tânărul câștigător al ediției de aseară al quiz show-ului.

