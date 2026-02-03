€ 5.0959
Siguranța oamenilor, pe primul loc în Galați
Data actualizării: 12:22 03 Feb 2026 | Data publicării: 12:13 03 Feb 2026

Siguranța oamenilor, pe primul loc în Galați
Autor: Crişan Andreescu

parau Foto: Facebook Costel Fotea

La Negrilești, se efectuează lucrări de întreținere a albiei pârâului Blăneasa în zona noului pod, unde s-au acumulat nisip, pietriș și resturi de vegetație ce îngreunau curgerea normală a apei, precizează Costel Fotea.

Aceste intervenții sunt esențiale pentru prevenirea acumulărilor de apă și pentru păstrarea în condiții optime a noului pod construit peste acest pârâu, în locul vechiului pod, cu o vechime de peste 50 de ani, care a fost demolat.

Dacă nu s-ar interveni, ar exista riscul să fie afectată fundația podului și să apară degradări periculoase pentru siguranța oamenilor.

Ce se face concret:

-  se îndepărtează nisipul, pietrișul și resturile;
-  se curăță și lărgește albia;
-  se reface forma albiei pentru ca apa să curgă normal.

Lucrările de decolmatare a albiei pârâului Blăneasa de la Negrilești sunt realizate din fonduri proprii ale Consiliului Județean Galați, din bugetul de întrețineri, pentru a proteja comunitatea și infrastructura locală, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

