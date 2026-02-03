Siguranța oamenilor, pe primul loc în Galați

Aceste intervenții sunt esențiale pentru prevenirea acumulărilor de apă și pentru păstrarea în condiții optime a noului pod construit peste acest pârâu, în locul vechiului pod, cu o vechime de peste 50 de ani, care a fost demolat.

Dacă nu s-ar interveni, ar exista riscul să fie afectată fundația podului și să apară degradări periculoase pentru siguranța oamenilor.

Ce se face concret:

- se îndepărtează nisipul, pietrișul și resturile;

- se curăță și lărgește albia;

- se reface forma albiei pentru ca apa să curgă normal.

Lucrările de decolmatare a albiei pârâului Blăneasa de la Negrilești sunt realizate din fonduri proprii ale Consiliului Județean Galați, din bugetul de întrețineri, pentru a proteja comunitatea și infrastructura locală, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.