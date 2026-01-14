€ 5.0897
Trei alimente pe care le ai în casă și pe care nu ar trebui să le consumi
Data actualizării: 23:22 14 Ian 2026 | Data publicării: 23:21 14 Ian 2026

Trei alimente pe care le ai în casă și pe care nu ar trebui să le consumi
Autor: Darius Mureșan

femeie la frigider Anumite alimente care se află în casă pot deveni un pericol real pentru sănătate. Sursa foto: Freepik, @freepik

Specialiștii avertizează că anumite alimente care se află în casă pot deveni un pericol real pentru sănătate, chiar dacă la prima vedere nu par stricate.

 

Expertul în situații de urgență Miguel Assal a atras atenția asupra faptului că obișnuința de a nu arunca mâncare este utilă pentru a reduce risipa, însă aceasta poate deveni foarte periculoasă atunci când alimentele nu mai sunt într-o stare bună.

Într-un videoclip postat pe contul de TikTok, acesta a spus care sunt cele trei tipuri de alimente pe care nu ar trebui să le consumi. 

Primul exemplu pe care acesta îl oferă este fructul mucegăit, o portocală mai exact, care este mucegăită doar pe o parte, cealaltă fiind în stare bună. Miguel Assal a explicat că nu este suficient să îndepărtezi partea mucegăită, deoarece toxinele produse de mucegai se pot răspândi în tot fructul, chiar dacă poate ele nu sunt vizibile și nu se simt la gust. 

De asemenea, acesta a explicat că ar trebui să eviți conservele, borcanele și ambalajele cu capacul ușor umflat, deoarece ele pot duce la botulism, o afecțiune rară și foarte gravă provocată de o toxină care afectează sistemul nervos. Simptomele acestei afecțiuni apar la câteva ore după consum și pot include dificultăți la înghițire, la vorbire și respirație, vedere dublă, vărsături și chiar paralizie. În cazul în care nu este tratată la timp, aceasta poate fi fatală. 

Un alt aliment prezent pe lista lui Miguel Assal este cartoful încolțit care are și o nuanță verzuie în interior. Potrivit acestuia, astfel de cartofi conțin solanină, un compus toxic care poate provoca dureri abdominale, dureri de cap, greață și vărsături. 

@miguelassal 3 Alimentos que nunca deberías comer . #salvarvidas #emergencias #primerosauxilios #urgencias #seguridad ♬ sonido original - Miguel ASSAL

Alcoolul, aliat al stării de bine sau pericol pentru sănătate? Ce spune Mihaela Bilic

Ce este botulismul

Botulismul este o boală rară, dar gravă, cauzată de o bacterie numită Clostridium botulinum. Bacteriile produc o toxină care afectează sistemul nervos al organismului.

Există trei tipuri principale de botulism. Unul dintre acestea este cel care se transmite prin alimente. El apare în urma consumului de alimente contaminate cu bacteria Clostridium botulinum.

Un alt tip este botulismul care se transmite prin răni. El apare când bacteria infectează o rană și produce toxina acolo.

Cel de-al treilea tip este botulismul infantil, care afectează copiii sub un an. 

Comentarii

