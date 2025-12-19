€ 5.0896
DCNews Stiri Motivul ascuns al kilogramelor în plus. Dr. Doru Negru: Foamea e normală, anormală este sațietatea
Data actualizării: 13:05 19 Dec 2025 | Data publicării: 13:01 19 Dec 2025

EXCLUSIV Motivul ascuns al kilogramelor în plus. Dr. Doru Negru: Foamea e normală, anormală este sațietatea
Autor: Doinița Manic

mancare kilograme in plus, foame Imagine cu un om care mănâncă. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, spune că sațietatea este anormală.

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, vine cu o teorie interesantă despre foame și sațietate. Potrivit acestuia, foamea este normală, dar sațietatea nu.

Doctorul afirmă că singura dată când mâncăm de foame este atunci când suntem sugari. Ce se întâmplă apoi este doar un efect al influenței părinților și al obișnuințelor alimentare cu care ne alegem.

"Înainte de a ne face bunul Dumnezeu oameni, ne-a făcut animale. Ori, în lumea animală din care facem parte, foamea e normală, anormală este sațietatea. Noi, de când ne-am născut, trăim în anormalitate. Singura dată în viața noastră când am mâncat de foame a fost atunci când am fost sugari. Sugarul urlă de foame, mama îi dă sân ca să tacă și nu poate să-i dea mai mult decât îi trebuie. Pe urmă, am mâncat pentru că ne-au obligat părinții, am mâncat din obișnuință, am mâncat de drag, de bucurie, de necaz, de supărare, de plictiseală, de socializare, de absolut orice, numai de foame nu.

Dr. Doru Negru explică de ce oamenii se îngrașă mai repede după vârsta de 40 de ani

Măgărește vorbind, de când ne știm scuipăm contra vântului și ne mirăm că ne vine în nas. Mai departe, ca să vedem că poate fi și mai rău: ne place sau nu? Nu ne place, dar nu avem încotro. În momentul în care începem să scriem cu patru în față (adică după vârsta de 40 de ani n.r.), suntem pe panta descendentă a posibilităților fizice. Organismul nostru știe din memoria ancestrală: voi găsi tot mai greu mâncare, pentru că pe măsură ce îmbătrânește, animalul aleagră tot mai mult și mănâncă tot mai puțin. Găsește tot mai greu mâncare și când o găsește vine altul mai puternic și i-o fură.

"Ne intoxicăm cu mâncare"

Și atunci, în mod firesc și normal, în partea a doua a vieții, organismul nostru se pune pe făcut economie. Deci, exact când biologic vorbind, organismul nostru s-a pus pe economisit, noi, în loc să alergăm mai mult și să mâncăm mai puțin cum ar fi normal și firesc, mâncăm mai mult, că avem cu ce, alergăm mai puțin că nu mai avem timp, chef sau putință și începem să ne mirăm că începe să ne crească burta, fundul, glicemia, colesterolul, trigliceridele, acidul uric, tensiunea... Și a dracu, numai mintea nu mai crește, dă înapoi. De ce? Pentru că ne intoxicăm cu mâncare", a spus dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, la DC NEWS.

Dr. Doru Negru: Obezitatea e o boală socio-educațională

În acest context, dr. Doru Negru spune că obsezitatea este, de fapt, o boală socio-educațională, avertizând că mâncarea este la fel de toxică precum drogurile sau țigările.

"Obezitatea este o boală. Este o boală care a explodat în societate. Este o boală cronică. E o boală care nu se vindecă niciodată, însă obezitatea nu este o boală bolnavă, e o boală socio-educațională. Societatea, începând cu părinții, ne-au băgat în cap că mâncarea e bună, dar băutura, drogurile sau țigările sunt toxice. Nu-i adevărat. Mâncarea, băutura, drogurile și țigările sunt la fel de toxice, dar nimeni nu le-a spus niciodată că mâncarea este toxică", a mai spus dr. Doru Negru.

Dr. Doru Negru
sanador
mancare
alimentatie
foame
