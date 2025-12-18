€ 5.0911
Data publicării: 23:54 18 Dec 2025

EXCLUSIV Mircea Coșea, un promotor al reformei. A marcat profund privatizarea după Revoluție
Autor: Ioana Dinu

mircea cosea conferinta Mircea Coșea
 

Mircea Coșea, analist economic, colaborator al DC News și DC Business, a murit.

Profesorul Mircea Coșea era un economist cu viziune liberală. A fost unul dintre cei mai lucizi observatori ai tranziției economice din România. A fost un susținător al reformei privatizării și dezvoltării pieței de capital, atât din poziții guvernamentale și ca analist, ne-a spus Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe al României.

Mircea Coșea a fost, printre altele, ministru de stat, președinte al Consiliului de Coordonare, Strategie și Reformă economică
 
 

Mircea Coșea a avut o viziune liberală în sensul pozitiv al cuvântului. A fost orientat spre economia de piață, competiție și modernizare instituțională. Competențele și experiențele sale au făcut ca Mircea Coșea să fie cooptat în structurile guvernamentale responsabile de reformă în primii ani ai tranziției.

Mircea Coșea a fost secretar de stat în guvernul Nicolae Văcăroiu în perioada 28 august 1993 - 11 decembrie 1996.

Mircea Coșea avea o viziune liberală în sens pozitiv

A făcut parte din Guvernul României unde a contribuit la primele direcții de reformă economică și privatizare. A fost ministru pentru Reformă. Din această poziție a promovat schimbările necesare economiei românești. Avea o viziune clară asupra privatizării.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România 

Prima tentativă de privatizare

Pe vremea când Adrian Severin era ministru, Mircea Coșea a susținut procesul de reformare și privatizare. A fost, de asemenea, un susținător al dezvoltării Bursei de Valori. A fost implicat în faza de pregătire a reglementărilor pentru piața de capital. 

Mircea Coșea, promotorul reformei

Programul de reformă pe care l-a susținut în Guvernul Văcăroiu era susținut atât de liberali, cât și țărăniști, dovadă că avea idei echilibrate. 

Până astăzi, Mircea Coșea a rămas un analist atent al economiei românești. Dispariția sa este o pierdere importantă pentru mediul academic, pentru jurnaliști și pentru cititori.  

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic 

