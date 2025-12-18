€ 5.0911
Marele parodox. Elena Cristian: De ce sunt necesare ordonanțele "trenuleț", deși există lege?!
Data publicării: 20:26 18 Dec 2025

Marele parodox. Elena Cristian: De ce sunt necesare ordonanțele "trenuleț", deși există lege?!
Autor: Dana Mihai

elena-cristian Elena Cristian
 

Elena Cristian spune că Guvernul continuă să adopte măsuri fiscale "din scurt", prin așa-numitele ordonanțe "trenuleț".

Chiar dacă există legislație în vigoare care obligă autoritățile să anunțe din timp modificările fiscale. 

"Apropo de precedenta ordonanță Trenulețul, în primele trei luni din acest an, conform statisticilor oficiale, s-au angajat aproximativ 10.000 de persoane în sistemul public, așa că s-a respectat întru totul trenulețul. 

De ce sunt necesare ordonanțele "trenuleț", deși există lege

Ce nu înțeleg eu este de ce avem nevoie de aceste "trenulețe"? Pentru că există un act normativ care este încă în vigoare, există, care spunea clar că poți să modifici codul fiscal, dar trebuie să anunți cu 6 luni înainte, tot ce ține de codul fiscal, ordonanță care, evident, nu a fost respectată. 

Niciodată o modificare legislativă în materie fiscală nu a fost anunțată cu 6 luni înainte, adică au fost anunțate de pe o zi pe alta. De ce avem nevoie de aceste "trenulețe"? De ce nu se face un pachet care să fie anunțat din timp?

Citește și: Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor

De ce între Crăciun și Revelion suntem nevoiți să ne trezim așa din spuma mării cu un act normativ? Ne-am fi așteptat să ajungem la o maturitate cu un Guvern care vrea să facă treabă, care să aibă un proiect de buget din noiembrie, care să fie dezbătut în ritm normal în Parlament și care să înceapă anul cu un buget nou și cu o perspectivă pentru toată lumea, doar că lucrurile se schimbă de pe o zi pe alta, adică noi nu știm încă ce va fi cu acest trenuleț", a explicat Elena Cristian, la RomâniaTV.

elena cristian
ordonanta trenulet
