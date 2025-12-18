€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Administrația Trump susține că bărbații albi sunt discriminați și îi încurajează să ceară despăgubiri
Data publicării: 21:12 18 Dec 2025

Administrația Trump susține că bărbații albi sunt discriminați și îi încurajează să ceară despăgubiri
Autor: Dana Mihai

MEN - Freepik Barbati - Freepik
 

O responsabilă a administraţiei preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi pe "bărbaţii albi" care consideră că sunt victime ale discriminării la locul de muncă să adreseze cereri pentru despăgubiri.

O responsabilă a administraţiei preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi pe "bărbaţii albi" care consideră că sunt victime ale discriminării la locul de muncă să adreseze cereri pentru despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii '60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează AFP.

Potrivit administraţiei preşedintelui republican, în urma politicii progresiste woke promovate de către democraţii fostului preşedinte Joe Biden, vechea discriminare împotriva persoanelor de culoare ar fi lăsat mai nou locul şi unei discriminări în sens invers.

Mesajul șefei agenției anti-discriminare

"Eşti un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe motiv de sex sau rasă ? Ai putea avea dreptul la despăgubiri", explică Andrea Lucas, preşedinta Agenţiei federale însărcinate cu respectarea legislaţiei anti-discriminare la locul de muncă (EEOC), într-un videoclip postat miercuri pe reţeaua de socializare X şi distribuit de vicepreşedintele american JD Vance.

Această agenţie, creată în anul 1964 printr-o lege asupra drepturilor civile, evidenţiază acum pe website-ul său sprijinul pe care-l oferă persoanelor victime ale aşa-numitei "discriminări pozitive". "EEOC se angajează să identifice, să combată şi să elimine toate formele de discriminare bazate pe rasă şi sex, inclusiv împotriva bărbaţilor albi, atât împotriva candidaţilor (pentru un loc de muncă), cât şi a angajaţilor", asigură Andrea Lucas.

Citește și: Trump îi cere lui Xi Jinping să-l elibereze pe mogulul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai

Trump a anulat din prima sa zi de mandat în ianuarie programele DEI ("diversitate, echitate şi incluziune") care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare. Preşedintele republican a promis de asemenea combaterea discriminării pozitive în instituţii, centre universitare şi companii.

 JD Vance susține că DEI a fost un proiect de discriminare

Vicepreşedintele său, JD Vance, a distribuit miercuri pe platforma socială X un articol în care un scenarist de la Hollywood povesteşte cum i s-a refuzat participarea la un proiect pentru că este un tânăr alb. Mişcarea DEI "a fost un proiect deliberat de discriminare, în special împotriva bărbaţilor albi", a remarcat vicepreşedintele SUA.

"Aveţi perfectă dreptate!", i-a răspuns Andrea Lucas, denunţând "o vastă discriminare sistematică şi ilegală care a vizat în principal bărbaţii albi", adăugând că agenţia sa "nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

discriminare
administratia trump
rasism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
Publicat acum 53 minute
Administrația Trump susține că bărbații albi sunt discriminați și îi încurajează să ceară despăgubiri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ambasadorul Rim Kap-soo, decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Marele parodox. Elena Cristian: De ce sunt necesare ordonanțele "trenuleț", deși există lege?!
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Moldova, regatul antreprenorilor români. București-Ilfov, terenul corporațiilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat acum 23 ore si 17 minute
Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close