Administrația Trump susține că bărbații albi sunt discriminați și îi încurajează să ceară despăgubiri

O responsabilă a administraţiei preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi pe "bărbaţii albi" care consideră că sunt victime ale discriminării la locul de muncă să adreseze cereri pentru despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii '60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează AFP.

Potrivit administraţiei preşedintelui republican, în urma politicii progresiste woke promovate de către democraţii fostului preşedinte Joe Biden, vechea discriminare împotriva persoanelor de culoare ar fi lăsat mai nou locul şi unei discriminări în sens invers.

Mesajul șefei agenției anti-discriminare

"Eşti un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe motiv de sex sau rasă ? Ai putea avea dreptul la despăgubiri", explică Andrea Lucas, preşedinta Agenţiei federale însărcinate cu respectarea legislaţiei anti-discriminare la locul de muncă (EEOC), într-un videoclip postat miercuri pe reţeaua de socializare X şi distribuit de vicepreşedintele american JD Vance.

Această agenţie, creată în anul 1964 printr-o lege asupra drepturilor civile, evidenţiază acum pe website-ul său sprijinul pe care-l oferă persoanelor victime ale aşa-numitei "discriminări pozitive". "EEOC se angajează să identifice, să combată şi să elimine toate formele de discriminare bazate pe rasă şi sex, inclusiv împotriva bărbaţilor albi, atât împotriva candidaţilor (pentru un loc de muncă), cât şi a angajaţilor", asigură Andrea Lucas.

Trump a anulat din prima sa zi de mandat în ianuarie programele DEI ("diversitate, echitate şi incluziune") care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare. Preşedintele republican a promis de asemenea combaterea discriminării pozitive în instituţii, centre universitare şi companii.

JD Vance susține că DEI a fost un proiect de discriminare

Vicepreşedintele său, JD Vance, a distribuit miercuri pe platforma socială X un articol în care un scenarist de la Hollywood povesteşte cum i s-a refuzat participarea la un proiect pentru că este un tânăr alb. Mişcarea DEI "a fost un proiect deliberat de discriminare, în special împotriva bărbaţilor albi", a remarcat vicepreşedintele SUA.

"Aveţi perfectă dreptate!", i-a răspuns Andrea Lucas, denunţând "o vastă discriminare sistematică şi ilegală care a vizat în principal bărbaţii albi", adăugând că agenţia sa "nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate".