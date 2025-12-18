€ 5.0911
Stiri

DCNews Stiri Ambasadorul Rim Kap-soo, decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce
Data actualizării: 21:06 18 Dec 2025 | Data publicării: 21:04 18 Dec 2025

Ambasadorul Rim Kap-soo, decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce
Autor: Anca Murgoci

rim-kap-soo--ambasadorul-republicii-coreea-in-romania_52509300 RIM Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România
 

Ambasadorul Republicii Coreea la București, Rim Kap-soo, a fost medaliat.

Ambasadorul Republicii Coreea la București, Rim Kap-soo, a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce din partea Ministerului Afacerilor Externe.

În semn de înaltă apreciere pentru contribuția la consolidarea Parteneriatului Strategic, ambasadorul Rim Kap-soo a primit, la finalul mandatului său în România, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce. Distincția a fost înmânată de ministrul Afacerilor Externe în cadrul unei ceremonii desfășurate în contextul primirii diplomatului sud-coreean în vizită de rămas-bun.

Ambasadorul a exprimat recunoștința pentru cooperarea excelentă cu autoritățile române și a reafirmat angajamentul Republicii Coreea pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România.
 

De asemenea, în februarie 2025, Excelența Sa Rim Kap-soo a fost decorat cu înaltul Ordin Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce de către Klaus Iohannis.

O primă distincţie purtând numele de „Serviciul Credincios” este medalia pe care domnitorul Carol I o instituie în aprilie 1878 şi care se încadrează în primul sistem de decoraţii pe care-l creează România independentă. Acesta cuprindea, pe lângă Ordinul „Steaua României”, două cruci şi patru medalii, printre care şi „Serviciul Credincios”. În 1906, vechii medalii i se adaugă şi o cruce, superioară ierarhic, ambele distincţii fiind organizate pe câte două clase. Ele răsplăteau „serviciile civile şi militare aduse Statului în toate ramurile activităţii publice”.

Sub mandatul E.S. Rim Kap-soo dimensiunea relației bilaterale și a Parteneriatului Strategic dintre România și Coreea de Sud a atins un nivel fără precedent

Companiile din Coreea investesc masiv în România în sectorul energetic, în infrastructură, dar și în domeniul militar.

În iunie 2024, România a semnat un contract cu compania sud-coreeană Hanwha Aerospace pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, în varianta românească Tunetul, de calibru 155 mm și a 36 de vehicule de aprovizionare cu muniție K10. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 920 de milioane de dolari. Aceasta reprezenta cea mai mare achiziție de armament a României din ultimii șapte ani. Mai mult, cei de la Hanwha vor construi în România o fabrică unde vor produce obuziere și sunt dispuși să producă și mașini de luptă de ultimă generație Redback.

Pe de altă parte România a achiziționat și 54 de sisteme antiaeriene portabile KP-SAM Chiron din Coreea de Sud, produse de compania LIG Nex1. Valoarea contractului este estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Dimensiunea Parteneriatului Strategic dintre România și Coreea vizează nu doar zona militară, ci se întinde și în alte domenii precum energie sau infrastructură rutieră ori portuară.
 

VEZI ȘI: România și Coreea de Sud, ”umăr la umăr”. Cum se consolidează cooperarea industrială și de apărare dintre cele două state 

Urmăriți DCNews și pe Google News

Rim Kap-soo
coreea de sud
romania
  

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
