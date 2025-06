Europa sub presiunea războiului: Lecțiile Coreei de Sud, spuse de Excelența Sa, Kap-soo Rim. „După 30 de ani de amorțeală, ne-am trezit la realitate” / video

Excelența Sa, Kap-soo Rim, ambasadorul Republicii Coreea în România, a vorbit despre cooperarea dintre țara pe care o reprezintă și România, în particular, dar și despre cooperarea la scară largă pe care Coreea de Sud o are cu Uniunea Europeană și NATO.

Excelența Sa, Kap-soo Rim, ambasadorul Republicii Coreea în România, a vorbit despre războiul din Ucraina, care a intrat deja în al 4-lea an și despre relația evidentă pe care Federația Rusă și Coreea de Nord o au. În acest sens el a arătat cât de importantă este cooperarea între Coreea de Sud și Alianța Nord Atlantică.

„Mediul global de securitate ne obligă la o cooperare pe apărare între Republica Coreea, România și NATO. Este deja al patrulea an de război în Ucraina și, printr-o coincidență, al patrulea an de când sunt ambasador în România. Am ajuns în București în martie 2022, la 3 săptămâni după ce Rusia a început invazia în Ucraina. În acești ani am avut diverse experiențe și șansa de a asista la aceste transformări profunde din mediul de securitate. România este un element foarte important al Flancului Estic al NATO. Ceea ce s-a întâmplat ne-a zdruncinat din temelii credințele noastre despre pace și stabilitate. După 30 de ani de amorțeală, ne-am trezit la realitate.

Ce se întâmplă depășește războiul convențional. Ne-am dat seama că lanțurile de aprovizionare sunt foarte importante, războiul cibernetic de asemenea este important, ceea ce ne impune să privim cu atenție cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord. Sunt provocări cu care ne confruntăm și care vor persista. Coreea a susținut întotdeauna ordinea de drept internațional și principiile de suveranitate și integritate teritorială, care sunt înscrise în Carta ONU, a promovat întotdeauna sancțiunile împotriva Rusiei și a oferit asistență umanitară de milioane de euro. Nu în ultimul rând, și-a extins parteneriatele de apărare cu România, UE și NATO prin angajamente de domenii strategice“, a spus ambasadorul Republicii Coreea în România.

Excelența Sa, Kap-soo Rim, a detaliat fiecare palier de cooperare pe care Coreea de Sud îl are cu țările și alianțele occidentale, pe de o parte cel cu România, iar pe de altă parte cele cu Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.

„În primul rând, relațiile bilaterale cu România au intrat într-o nouă fază strategică în ultimii 4 ani. În aprilie anul trecut, la Seul, țările noastre au semnat un acord de cooperare pe apărare și ne-am afirmat angajamentul comun pentru progresele tehnologice. Rezultatul a fost că producătorii principali din Coreea de Sud au livrat arme Howitzer cu propulsie proprie și au fabricat și sistemul de obuziere K9.

Am dezvoltat o gamă largă de industrii, prin parteneriate în industria apărării și prin lanțul de furnizare care contribuie la o dezvoltare mai largă a economiei României. De asemenea, în ceea ce privește relația cu UE, anul trecut, Coreea de Sud și Uniunea Europeană au semnat un parteneriat de securitate a apărării privind domeniile viitoare de apărare cibernetică, maritimă și aeriană și numeroase consultări privind cooperarea aerospațială“, a explicat Excelența Sa, Kap-soo Rim.

Cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică și UE

Coreea de Sud rămâne pe deplin angajată în creșterea cooperării cu țările UE și NATO și își dorește ca expertiza pe care Seulul o are, mai ales în noile tehnologii, precum inteligența artificială și securitatea cobernetică, să fie importată și în țările europene.

„Nu în ultimul rând, parteneriatele cu NATO au evoluat, am consolidat parteneriatele cu state membre NATO, am procurat o gamă largă de sisteme din SUA, Regatul Unit și Germania și furnizăm sisteme Patriot, arme Howitzer, avioane de luptă și dorim să rămânem aliați NATO prin programe personalizate cu angajament activ în domenii precum apărarea cibernetică, standardizare și dezvoltare. Coreea este de asemenea implicată în organizații de știință și tehnologie și comitete de apărare. Coreea și NATO au format parteneriate în procese de achiziții de armament și lucrăm îndeaproape în ceea ce privește sisteme de interoperabilitate și tehnologiile de apărare.

Viitorul NATO va depinde de angajamentul nostru de a susține capacitatea industrială de înarmare. Coreea are capabilități, expertiză, semiconductori, inteligență artificială și securitate cibernetică. Ne manifestăm dorința de a rămâne un partener constant în consolidarea securității europene care e legată în mod inseparabil de situația din regiune.

De peste 70 de ani, Coreea a prioritizat dezvoltarea capabilităților de apărare, inclusiv consolidarea propriei industrii față de amenințările create de Coreea de Nord. Coreea a alocat 2,7% din PIB pentru a dezvolta industria de apărare și multe firme coreene sunt considerate printre primele 100 în industria de apărare globală.

Avem capacități de producție deosebite și putem fabrica mai repede și mai eficient decât alte țări. Abordarea Coreei este bazată pe schimburi tranzacționale simple. Putem face transfer sau înființa firme pe plan local, ceea ce este un beneficiu reciproc în cooperarea economică bilaterală. Aceasta a fost direcția abordată încă din anii ’70 - ’80. Vrem să facem schimburi de expertiză cu partenerii strategici, inclusiv România. Consider că țările NATO pot deveni parteneri pentru a contribui la mai multă reziliență a lanțului de aprovizionare“, a conchis Excelența Sa, Kap-soo Rim, ambasadorul Republicii Coreea în România.

