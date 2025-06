Lecția celor 3 minute în securitatea NATO. Excelența Sa Willemijn van Haaften, ambasadorul Țărilor de Jos în România, apel

Excelența Sa Willemijn van Haaften, ambasadorul Țărilor de Jos în România, a participat la conferința „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice“.

În cadrul evenimentului DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION, Excelența Sa Willemijn van Haaften, ambasadorul Țărilor de Jos în România, și-a început discursul prin exprimarea convingerii că summitul NATO de la Haga din acest an va consolida și mai mult unitatea Alianței Nord-Atlantice, iar țările membre, în special cele europene, vor crește bugetele pentru apărare astfel încât să poată garanta o pace durabilă pe continent.

„Sunt convinsă și știu că și colegii mei sunt convinși că vom vedea o Alianță unită la Haga. Sunt convinsă că se vor lua decizii importante. Secretarul de stat al SUA a vorbit deja despre propunerea secretarului general (n.r. Mark Rutte) și cred că Țările de Jos se angajează deplin în acest sens (n.r. de a aloca 5% pentru apărare), pentru că noi considerăm că consolidarea alianței și în special consolidarea pilonului european are o importanță crucială.

Trebuie să avem încredere în noi pentru că putem reuși. Avem populația cea mai mare, PIB-ul cel mai mare, iar întărirea noastră și întărirea părții europene din cadrul alianței vor contribui într-o măsură fantastică la consolidarea în întregime a alianței. Acesta este obiectivul nostru și în acest sens ar trebui să ne concentrăm eforturile“, a explicat ambasadorul Țărilor de Jos în România.

Cooperarea Țările de Jos - România în cadrul NATO

Ea a mulțumit în același timp României pentru rolul deosebit de important pe care îl joacă în regiunea Mării Negre și pentru sprijinul acordat Ucrainei care luptă, de mai bine de trei ani, împotriva Rusiei, după invazia Kremlinului din februarie 2022. De asemenea, Excelența Sa Willemijn van Haaften a vorbit despre cooperarea dintre România și Țările de Jos.

„Partea bună este că atunci când am analizat participarea României la întărirea alianței am văzut foarte multe lucruri, ceea ce mă bucură. România și Țările de Jos au obiective comune, iar cele două țări au continuat să consolideze sprijinul acordat Ucrainei și se vede asta în centrul de instructaj la care cooperăm, dar și sub alte forme de cooperare. Sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei va continua atâta timp cât este nevoie și cu orice efort.

Contribuim, alături de România, Bulgaria și Turcia, și la deminarea Mării Negre, deoarece e un subiect relevant și important și arată că noi, deși provenim dintr-o altă parte a continentului, acordăm o importanță deosebită regiunii Mării Negre și relevanței strategice a acesteia. Îmi place să repet cuvintele secretarului general al NATO: „Noi toți formăm Flancul Estic“. Ca urmare a tehnologiilor moderne și a rachetelor ghidate, un atac asupra unei țări din orice parte a Europei durează aproximativ 3 minute. Suntem împreună și vom rămâne împreună.

Mulțumim României pentru posibilitatea de a staționa militari pe teritoriul său, susținând astfel alianța. De asemenea dorim să extindem această cooperare. Am studiat în profunzime posibilitățile de a efectua alte instructaje și proiecte concrete de cooperare și colaborare în industria apărării. Mă bucur că mai multe companii olandeze sunt prezente aici. Regatul Țărilor de Jos își dorește să fie partenerul dumneavoastră în toate eforturile. Ambasada Țărilor de Jos este aici și își dorește să coopereze“, a conchis Excelența Sa Willemijn van Haaften.

DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION - DC Media Group organizează prima ediție a DSD (2025) cu tema „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice”. Evenimentul reunește importanți oficiali politici, reprezentanți ai industriei de apărare și experți care vor analiza noile provocări geopolitice, revitalizarea industriei și reafirmarea angajamentelor euro-atlantice ale României:

